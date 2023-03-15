ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Спасатели вынесли на берег тело утонувшего в море мужчины
В 11:49 центр тревоги получил сообщение о том, что возле улицы Мере в деревне Салме на Сааремаа на море виднеется какой-то силуэт и черный ящик. Прибывшие на место спасатели обнаружили примерно в 200 метрах от берега утонувшего мужчину, который рыбачил в этом месте с использованием специальных штанов.
Дальнейшим выяснением обстоятельств займется полиция. Точную причину смерти установит экспертиза.
Спасатели просят всех, кто отправляется на море, оценить состояние своего здоровья и рассчитать силы для безопасного возвращения на берег. Рыбакам при использовании забродных штанов следует руководствоваться следующими правилами:
Используйте спасательный жилет или плавающую куртку. Спасательный жилет надевается поверх всей одежды.
Если вы будете не одни, то это повысит вашу безопасность.
Не заходите слишком глубоко. Уровня воды до половины бедра или по пояс вполне достаточно.
Если вы упали, сохраняйте спокойствие. Повернитесь на грудь, держите голову над водой и постарайтесь достать ногами до дна. Если иначе никак, то совершайте руками плавательные движения.
Отправляясь на море, следите за погодой и ветром.
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