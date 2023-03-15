ЧП и криминал
15.03.2023, 14:19

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Спасатели вынесли на берег тело утонувшего в море мужчины

 

Сегодня на Сааремаа спасатели вынесли на берег тело утонувшего в море мужчины.

В 11:49 центр тревоги получил сообщение о том, что возле улицы Мере в деревне Салме на Сааремаа на море виднеется какой-то силуэт и черный ящик. Прибывшие на место спасатели обнаружили примерно в 200 метрах от берега утонувшего мужчину, который рыбачил в этом месте с использованием специальных штанов.

Дальнейшим выяснением обстоятельств займется полиция. Точную причину смерти установит экспертиза.

Спасатели просят всех, кто отправляется на море, оценить состояние своего здоровья и рассчитать силы для безопасного возвращения на берег. Рыбакам при использовании забродных штанов следует руководствоваться следующими правилами:

  • Используйте спасательный жилет или плавающую куртку. Спасательный жилет надевается поверх всей одежды.

  • Если вы будете не одни, то это повысит вашу безопасность.

  • Не заходите слишком глубоко. Уровня воды до половины бедра или по пояс вполне достаточно.

  • Если вы упали, сохраняйте спокойствие. Повернитесь на грудь, держите голову над водой и постарайтесь достать ногами до дна. Если иначе никак, то совершайте руками плавательные движения.

  • Отправляясь на море, следите за погодой и ветром.

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