ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Спасатели вынесли на берег тело утонувшего в море мужчины

В 11:49 центр тревоги получил сообщение о том, что возле улицы Мере в деревне Салме на Сааремаа на море виднеется какой-то силуэт и черный ящик. Прибывшие на место спасатели обнаружили примерно в 200 метрах от берега утонувшего мужчину, который рыбачил в этом месте с использованием специальных штанов.