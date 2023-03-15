Со счетов испарились деньги. Swedbank оштрафовали на 76 млн евро за сбой в ИТ-системе

Инцидент в Swedbank произошел 28-29 апреля 2022 года и совпал с внесением изменений в критически важную для бизнеса ИТ-систему.

Расследование Финансовой инспекции Швеции показало, что банк внес изменения в свою систему, не соблюдая соответствующие внутренние процедуры, а также не имел надлежащих механизмов контроля по соблюдению внутренних процедур - например, согласно его собственным процедурам, Swedbank должен был провести анализ рисков и последствий изменений в ИТ-системе, а время проведения изменений должен был оценить, основываясь, в частности, на том, когда выплачиваются зарплаты.

„Банк отклонился от своих собственных процедур. В результате очень большое количество людей столкнулось с серьезными проблемами при пользовании базовыми банковскими услугами. Почти миллион клиентов имели неправильные остатки на своих счетах, и многие не могли совершать платежи“, - заявили в Финансовой инспекции.

В ведомстве отметили, что отсутствие внутреннего контроля могло повлиять на стабильность финансовой системы,, но, тем не менее, нарушение не было ни длительным, ни системным, и Swedbank принял меры по усилению внутреннего контроля, поэтому банку было вынесено замечание, сопровождаемое административным штрафом в размере 850 млн шведских крон (около 75,7 млн евро).

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