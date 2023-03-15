Зарплата президента, премьер-министра и спикера Рийгикогу вырастет до 8318 евро, депутатов - до 5406

Зарплату с коэффициентом 0,85 от зарплаты президента получают генеральный прокурор, вице-спикеры Рийгикогу, председатели парламентских комиссий и фракций, госсекретарь, члены Госсуда, канцлер права, государственный контролер и министры. У них зарплата поднимется с 6207 евро до 7070,46 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,75 получают вице-председатели парламентских комиссий и фракции, а также судьи окружных судов. У них зарплата увеличится с 5477 евро до 6236,63 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,65 получают члены Рийгикогу, судьи уездных и административных судов. У них зарплата поднимется с 4746 евро до 5406,82 евро.

Размер индекса зависит на 20% от роста индекса потребительских цен и на 80% - от годового роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога.

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