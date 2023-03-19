19.03.2023, 17:45
АНАЛИЗ | В чем состоит масштабный план Центристской партии? Затеют ли Михаил Кылварт и Лаури Лаатс революцию?(34)
ФОТО: | Delfi Meedia
Издание Eesti Päevaleht проанализировало, дойдет ли в Центристской партии до борьбы за власть, что привело к потере голосов на парламентских выборах и можно ли было это предвидеть.
Недавние парламентские выборы стали шоком для Центристской партии, однако если кто-то из злорадствующих оппонентов понадеялся на то, что с партией будет покончено, он явно поспешил. Центристская партия никуда не денется, но вот насколько сильной она сможет стать, зависит от того, сумеет ли партия мобилизовать своих прежних избирателей — как эстонцев, так и русских. „Спокойствие, у нас есть план“, - заметил с улыбкой один из членов правления Центристской партии.