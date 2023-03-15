Истребители Британии и Германии впервые совместно перехватили российский самолет около Эстонии

Западная авиация перехватывает военные самолеты ВВС России довольно часто, однако это первая подобная совместная операция военно-воздушных сил Великобритании и ФРГ.

Два истребителя Typhoon перехватили военно-транспортный самолет-заправщик Ил-78 (по классификации НАТО он носит название Midas), который летел между Санкт-Петербургом и Калининградом. Сообщается, что российский самолет не вышел на связь с авиадиспетчерами в Эстонии.

После того, как „Тайфуны“ сопроводили Ил-78, они были перенаправлены на перехват самолета Ан-148, который, как сообщается, также пролетал вблизи эстонского воздушного пространства.

Британские и германские истребители осуществляют плановое дежурство в воздушном пространстве стран НАТО.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



