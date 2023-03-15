Пассажирский поезд Тарту-Таллинн насмерть сбил медведя

Инцидент произошел 10 марта около 20:30 в волости Йыгева в деревне Муллавере. Животное в результате столкновения погибло, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

По словам представители Elron Катрин Кулдеркнуп, происшествие не повлияло на движение поезда, и пассажиры достигли пункта назначения вовремя.

В Общества охотников Паламузе отметили, что, к сожалению, в последнее время несчастные случаи с медведями участились – за последние несколько лет произошло около восьми похожих инцидентов.

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