Уличные беспорядки, спровоцированные и финансируемые Кремлем, десятки безосновательных угроз заложить бомбы, операции под прикрытием в Приднестровье , находящемся под контролем России. Зажатая между границами Румынии и Украины, Молдова живет в условиях чрезвычайного положения с тех пор, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, но с осени прошлого года гибридная война России против этой самой бедной страны Европы с населением 2,6 миллиона человек приобрела беспрецедентные масштабы.

В распоряжении Eesti Päevaleht находится стратегический документ, подготовленный администрацией президента России полтора года назад, согласно которому Кремль и действует в Молдове. Этот документ исходит от того же управления трансграничного сотрудничества, был подготовлен в то же время и по той же методологии, что и секретный план Кремля по подчинению Беларуси, о котором Eesti Päevaleht вместе с международными партнерами писали в феврале. На тот материал отреагировал даже белорусский диктатор Александр Лукашенко.