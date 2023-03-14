Жуткий случай в пярнуском аквапарке: молодого мужчину столкнули в бассейн. Пострадавшему потребовалась реанимация

В субботу после обеда в водных центрах - час пик. В бассейнах, на аттракционах и в саунах пярнуского спа-центра Tervise Paradiis было пару сотен посетителей. В это время и произошло несчастье - мужчину столкнули в воду с трамплина для прыжков. На поверхность воды он уже самостоятельно не выплыл.

27-летний мужчина находился в аквапарке в компании своих взрослых друзей. С трамплина его столкнула на глубину женщина. Член правления Tervise spa Яан Ратник сказал, что с трамплина людям нырять запрещено. Запрещающее объявление (на нескольких языках) находится рядом с платформой.

Упавший в воду мужчина камнем пошел на дно. Столкнувшие его в воду друзья стояли рядом и спокойно разговаривали. Затем зашли в воду и стали плавать буквально над лежащим на дне мужчиной. „Очевидно, они не понимали, шутит ли их товарищ или в самом деле в беде“, - сказал Ратник.

Прошло несколько минут. К компании подошел дежурный инструктор. Не потому, что го позвали на помощь, а потому, что купающиеся под платформой привлекли его внимание.

Здесь нужно упомянуть, что дежурный инструктор в водном центре не обязательно является водным спасателем. В ту субботу из трех работавших в аквапарке инструкторов обучение по спасению на воде прошел один.

Когда инструктор понял, что случилось, он позвал на помощь работника водного центра, чтобы достать мужчину со дна бассейна. „Это было нелегко, пришлось несколько раз нырять, и в конце концов обратиться за помощью к мужчинам из числа посетителей“, - объяснил Ратник.

Всего под водой 27-летний мужчина провел более пяти минут.

Вытащив пострадавшего из воды, инструктор и посетители приступили к реанимационным мероприятиям. Один из сотрудников аквапарка вызвал скорую помощь, которая прибыла на место менее чем за 15 минут, медики продолжили реанимационные мероприятия.

А что же с компанией, которая была с пострадавшим? Во время суеты они успели уйти из водного центра. „Их контакты нам узнать не удалось“, - сказал Ратник.