Подкаст: „Любой агрессор боится потерять анонимность“: Что делать, если столкнулись с домашним насилием?

Какое насилие бывает?

„Действительно существует несколько видов насилия. В основном мы говорим о

физическом, то есть о причинении боли, либо причинили физических увечий. Но есть

ещё сексуальное, психологическое — давление на человека, угрозы, манипуляции.

Также есть экономическое — когда одна из сторон как бы перетягивает одеяло на себя,

например, все финансы находятся только у одного человека“ — поясняет лейтенант

полиции Оксана Никифорова. „В случае с экономическим доминированием важно

уточнить, что это может быть обоюдная договоренность. Но также может быть и

жестким условием сосуществования вместе в одной семье. Когда кто-то из партнеров

говорит: „Все теперь в моих руках, у тебя прав больше ни на что нет,“ — вот это

экономическое насилие.“

А в каком случае можно обратиться в полицию? Можно ли заявить об

экономическом насилии, например?

„Есть моменты с которыми мы не работаем напрямую. Но обращаться по любым

опасным вопросам к нам можно и нужно, потому что мы можем стать отправной

точкой для того, чтобы решить проблему. С проблемой семейного насилия мы

работаем не одни, у нас широкий круг партнёров. Это служба помощи жертвам,

местное самоуправление, множество кризисных центров.“ — прокомментировала

Никифорова. „Но полиция — это та инстанция, к которой инстинктивно идёшь за

помощью. Если ты боишься, не знаешь, что делать, но ты уже для себя осознал, что ты

жертва, но не знаешь, к кому обратиться, то нужно идти в полицию. Приходите, мы вас

ждём и расскажем, как может выглядеть основной план действий“

Как понять, что уже стоит вызвать полицию? Например, если соседи

кричат, стоит ли звонить вам?

Оксана Никифорова объяснила, что ничего страшного, если вызов оказался ложным.

„Лучше перебдеть, чем недобдеть. Если у вас есть подозрение, что к кому-то

применяется физическое насилие, кто-то страдает, то вы можете отреагировать и

набрать 112. Мы приедем, проверим и тогда и вам спокойнее будет. А, может быть, вы

спасете чью-то жизнь“.