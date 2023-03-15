ПОДКАСТ | „Любой агрессор боится потерять анонимность“. Что делать, если вы столкнулись с домашним насилием?

Какое насилие бывает?

„Действительно существует несколько видов насилия. В основном мы говорим о физическом, то есть о причинении боли, либо причинили физических увечий. Но есть ещё сексуальное, психологическое — давление на человека, угрозы, манипуляции. Также есть экономическое — когда одна из сторон как бы перетягивает одеяло на себя, например, все финансы находятся только у одного человека“ — поясняет лейтенант полиции Оксана Никифорова.

„В случае с экономическим доминированием важно уточнить, что это может быть обоюдная договоренность. Но также может быть и жестким условием сосуществования вместе в одной семье. Когда кто-то из партнеров говорит: „Все теперь в моих руках, у тебя прав больше ни на что нет,“ — вот это экономическое насилие“.

А в каком случае можно обратиться в полицию? Можно ли заявить об экономическом насилии, например?

„Есть моменты с которыми мы не работаем напрямую. Но обращаться по любым опасным вопросам к нам можно и нужно, потому что мы можем стать отправной точкой для того, чтобы решить проблему. С проблемой семейного насилия мы работаем не одни, у нас широкий круг партнёров. Это служба помощи жертвам, местное самоуправление, множество кризисных центров.“ — прокомментировала Никифорова.

„Но полиция — это та инстанция, к которой инстинктивно идёшь за помощью. Если ты боишься, не знаешь, что делать, но ты уже для себя осознал, что ты жертва, но не знаешь, к кому обратиться, то нужно идти в полицию. Приходите, мы вас ждём и расскажем, как может выглядеть основной план действий“

Как понять, что уже стоит вызвать полицию? Например, если соседи кричат, стоит ли звонить вам?