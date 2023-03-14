Подкаст: „Любой агрессор боится потерять анонимность“: Что делать, если столкнулись с домашним насилием?(1)
Случались ли у вас ситуации, когда соседи ругаются, а вы не знаете вызывать ли
полицию? В эфире подкаста „No Xaxa“ руководитель процессуальной группы по делам
о домашнем насилии Оксана Никифорова вместе с ведущими Викторией Муске и
Викторией Скрынник обсудили как опознать домашнее насилие рядом и что
необходимо делать, если вы о нем узнали.
Какое насилие бывает?
„Действительно существует несколько видов насилия. В основном мы говорим о
физическом, то есть о причинении боли, либо причинили физических увечий. Но есть
ещё сексуальное, психологическое — давление на человека, угрозы, манипуляции.
Также есть экономическое — когда одна из сторон как бы перетягивает одеяло на себя,
например, все финансы находятся только у одного человека“ — поясняет лейтенант
полиции Оксана Никифорова. „В случае с экономическим доминированием важно
уточнить, что это может быть обоюдная договоренность. Но также может быть и
жестким условием сосуществования вместе в одной семье. Когда кто-то из партнеров
говорит: „Все теперь в моих руках, у тебя прав больше ни на что нет,“ — вот это
экономическое насилие.“
А в каком случае можно обратиться в полицию? Можно ли заявить об
экономическом насилии, например?
„Есть моменты с которыми мы не работаем напрямую. Но обращаться по любым
опасным вопросам к нам можно и нужно, потому что мы можем стать отправной
точкой для того, чтобы решить проблему. С проблемой семейного насилия мы
работаем не одни, у нас широкий круг партнёров. Это служба помощи жертвам,
местное самоуправление, множество кризисных центров.“ — прокомментировала
Никифорова. „Но полиция — это та инстанция, к которой инстинктивно идёшь за
помощью. Если ты боишься, не знаешь, что делать, но ты уже для себя осознал, что ты
жертва, но не знаешь, к кому обратиться, то нужно идти в полицию. Приходите, мы вас
ждём и расскажем, как может выглядеть основной план действий“
Как понять, что уже стоит вызвать полицию? Например, если соседи
кричат, стоит ли звонить вам?
Оксана Никифорова объяснила, что ничего страшного, если вызов оказался ложным.
„Лучше перебдеть, чем недобдеть. Если у вас есть подозрение, что к кому-то
применяется физическое насилие, кто-то страдает, то вы можете отреагировать и
набрать 112. Мы приедем, проверим и тогда и вам спокойнее будет. А, может быть, вы
спасете чью-то жизнь“.
Представительница полиции пояснила, что фиксируются даже те вызовы, после
которых следует повторный звонок „все хорошо, ничего не случилось“, и патруль
выезжает на место. „На начальном этапе жертве намного легче помочь. Лучше не
доводить до апогея, обратиться раньше, когда уголовное дело может и не быть
возбужденным. И очень хорошо, когда люди осознают на ранней стадии, что есть
проблема и это позволяет предотвратить тяжелые последствия. Однако, около 40% дел
все равно становятся уголовными“ — поделилась статистикой Никифорова.
Что делать, если столкнулись с домашним насилием?
Никифорова посоветовала, если есть возможность вызвать патруль, в тот момент,
когда вы стали жертвой насилия. В этом случае, патруль фиксирует повреждения, если
они есть, и принимает решение, что делать дальше. После этого агрессора могут
забрать в полицейский участок на срок до 48 часов. Если есть необходимость, то
полиция помогает жертве перебраться на время к кому-то из близких или определить
на временное нахождение в женском опорном центре. Помимо этого можно обратиться
в кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия. И уже там окажут
необходимые меры поддержки. „Даже после фиксации конкретного случая, жертва не
остается одна. На следующий день к ней приходит участковый, чтобы выяснить
детали. В некоторых случаях, он приходит не один, а с работниками социальных
служб. И уже они помогают составить дальнейший план действий“ — дополнила
лейтенант полиции.
„Если возможности сразу вызвать полицию нет, то нужно фиксировать акты агрессии:
синяки, угрозы в переписке. Это поможет в дальнейшем иметь доказательную базу.
Если присутствуют какие-то побои — их можно зафиксировать в EMO (отделение
экстренной медицинской помощи - прим. ред.). Важно не бояться обратиться в
полицию. Самое страшное, что может случиться с агрессором — он лишится
анонимности. И чем раньше вы обратитесь, тем проще закончить эту ситуацию. Нас не
стоит бояться. Вы не должны быть жертвой, вы достойны счастливой и спокойной
жизни“ — резюмировала для Delfi Оксана Никифорова.
Стать помощником полицейского. www.abipolitseinik.ee
О подкасте.
No Xaxa - это несерьёзно-серьезный, молодёжный подкаст, в котором ведущие
Виктория Муске и Виктория Скрынник пытаются разобраться в тонкостях жизни.
Каждый выпуск девушки поднимают какую-то социальную проблему или ситуацию,
спорят о разнице поколений и событиях в обществе, и вместе с приглашенным гостем
выясняют, как быть и что делать, когда жизнь бросает тебе новый вызов.
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