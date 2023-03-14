Алар Карис заверил президента Грузии: Эстония поддерживает ее на европейском пути

„Грузины выбрали свой путь, и этот путь ведет в Европу. Эстония поддерживает Грузию на этом пути“, — заверил глава эстонского государства президента Грузии.

Президент Карис счел важным, чтобы Грузия продолжала работать над выполнением 12 приоритетов, необходимых для получения статуса страны-кандидата в Европейский союз, которые Европейская комиссия представила Тбилиси. „Приверженность реформам, которые отстаивают принципы верховенства права и человеческого достоинства, имеет ключевое значение“, — сказал глава эстонского государства.

„Народ Грузии проявил сильное желание присоединиться к Европейскому союзу. Хорошо, если в стране есть сильное гражданское общество, четко выражающее волю большинства. А с другой стороны, для диалога необходимо умение властей слышать и прислушиваться к гражданскому обществу“, — добавил глава эстонского государства.