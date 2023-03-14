ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (384-й день) | Киев обвинил солдат РФ в сексуальном насилии над 4-летней

„В последние недели нехватка боеприпасов для российской артиллерии, вероятно, усугубилась настолько, что на многих участках фронта введены крайне жесткие лимиты на снаряды. Это почти наверняка стало причиной, по которой российские части в последнее время не смогли провести ни одного существенного оперативного наступления“, - пишут британские военные.

Министерство обороны Британии в ежеутренней кратенькой сводке о положении дел в Украине пишет, что российские войска на фронте испытывают серьезную нехватку снарядов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента страны по окончании заседания Ставки верховного главнокомандующего под руководством Владимира Зеленского. „Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут“, - говорится в сообщении. Кроме того, участники заседания проанализировали обеспечение войск на передовой вооружением и боеприпасами. Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

Украинские войска продолжат оборонять город Бахмут, наступление на который российская армия ведет уже несколько месяцев

По данным украинской стороны, оба обвиняемых были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Старший, как утверждает прокуратура, погиб, а младший вернулся в Россию. Его имя Евгений Чернокнижный, сообщили Reuters в прокуратуре. Агентство нашло его номер в базах данных. На звонок ответил человек, назвавшийся братом Чернокнижного. „Он умер. Вы никак не можете связаться с ним“, - ответил мужчина, плача, пишет Reuters.

Прокуратура Украины обвинила двоих российских солдат в сексуализированном насилии в отношении жителей Бровар Киевской области , в том числе четырехлетней девочки, пишет агентство Reuters со ссылкой на документы обвинения. По данным следствия, 13 марта 2022 года пьяные российские военные „ворвались во двор дома, где проживала молодая семья“, избили отца девочки, после чего под дулом пистолета изнасиловали ее мать. После этого один из солдат сказал четырехлетней девочке, что „сделает ее женщиной“ перед тем как подвергнуть насилию, утверждается в документах прокуратуры.

Россияне ударили ракетой по Краматорску - один погибший, повреждено шесть зданий

Россияне ударили во вторник утром ракетой по Краматорску. Как сообщают местные власти и министерство обороны Украины, в результате повреждены шесть зданий, по меньшей мере один человек погиб и трое ранены.

„Российская ракета попала в центр города. Повреждено шесть многоэтажек. По меньшей мере трое пострадавших, один человек погиб. Спасательные работы еще продолжаются“, - пишет министерство обороны Украины и публикует короткое видео с места.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки сказал во вторник, что Польша может отдать Украине оставшиеся у нее советские истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель. По данным из открытых источников, до прошлого года у Польши было 29 истребителей МиГ-29.

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной аналитической сводке пишет о небольшом продвижении россиян на самом северном участке фронта: недалеко от Купянска и к северо-западу и западу от Кременной.

В Харьковской области нашли российского военного. Он полгода прятался в заброшенных зданиях

Национальная полиция Украины сообщила, что в Купянском районе Харьковской области задержан 42-летний российский военный. Его имя не называется.

Одетого в штатское военного задержал патруль. Он рассказал, что служил в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде России и жил в Московской области. При не названных обстоятельствах он оставил свое место службы и последние полгода скрывался в заброшенных домах в самом Купянске и окрестностях.

В полиции заявили, что российский военный доставлен в местное отделение для дальнейшего расследования.

В Бахмуте погиб оператор украинского телеканала „Суспильне“ Алексей Ольховик, который после полномасштабного вторжения России вступил в территориальную оборону. Он умер 13 марта, рассказала журналистка Анастасия Жук.

Как сообщает „Суспильне“, Ольховик после вторжения вступил в одну из бригад теробороны Киева, затем его отправили на фронт в Донецкую область.