ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (384-й день) | Киев обвинил солдат РФ в сексуальном насилии над 4-летней
Подводим итоги 384-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Прокуратура Украины обвинила двоих российских солдат в сексуализированном насилии в отношении жителей Бровар Киевской области, в том числе четырехлетней девочки, пишет агентство Reuters со ссылкой на документы обвинения. По данным следствия, 13 марта 2022 года пьяные российские военные „ворвались во двор дома, где проживала молодая семья“, избили отца девочки, после чего под дулом пистолета изнасиловали ее мать. После этого один из солдат сказал четырехлетней девочке, что „сделает ее женщиной“ перед тем как подвергнуть насилию, утверждается в документах прокуратуры.
По данным украинской стороны, оба обвиняемых были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Старший, как утверждает прокуратура, погиб, а младший вернулся в Россию. Его имя Евгений Чернокнижный, сообщили Reuters в прокуратуре. Агентство нашло его номер в базах данных. На звонок ответил человек, назвавшийся братом Чернокнижного. „Он умер. Вы никак не можете связаться с ним“, - ответил мужчина, плача, пишет Reuters.
Украинские войска продолжат оборонять город Бахмут, наступление на который российская армия ведет уже несколько месяцев
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента страны по окончании заседания Ставки верховного главнокомандующего под руководством Владимира Зеленского. „Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут“, - говорится в сообщении. Кроме того, участники заседания проанализировали обеспечение войск на передовой вооружением и боеприпасами. Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.
Россиянам сильно не хватает снарядов - Минобороны Британии
Министерство обороны Британии в ежеутренней кратенькой сводке о положении дел в Украине пишет, что российские войска на фронте испытывают серьезную нехватку снарядов.
„В последние недели нехватка боеприпасов для российской артиллерии, вероятно, усугубилась настолько, что на многих участках фронта введены крайне жесткие лимиты на снаряды. Это почти наверняка стало причиной, по которой российские части в последнее время не смогли провести ни одного существенного оперативного наступления“, - пишут британские военные.
Россияне ударили ракетой по Краматорску - один погибший, повреждено шесть зданий
Россияне ударили во вторник утром ракетой по Краматорску. Как сообщают местные власти и министерство обороны Украины, в результате повреждены шесть зданий, по меньшей мере один человек погиб и трое ранены.
„Российская ракета попала в центр города. Повреждено шесть многоэтажек. По меньшей мере трое пострадавших, один человек погиб. Спасательные работы еще продолжаются“, - пишет министерство обороны Украины и публикует короткое видео с места.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки сказал во вторник, что Польша может отдать Украине оставшиеся у нее советские истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель. По данным из открытых источников, до прошлого года у Польши было 29 истребителей МиГ-29.
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной аналитической сводке пишет о небольшом продвижении россиян на самом северном участке фронта: недалеко от Купянска и к северо-западу и западу от Кременной.
В Харьковской области нашли российского военного. Он полгода прятался в заброшенных зданиях
Национальная полиция Украины сообщила, что в Купянском районе Харьковской области задержан 42-летний российский военный. Его имя не называется.
Одетого в штатское военного задержал патруль. Он рассказал, что служил в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде России и жил в Московской области. При не названных обстоятельствах он оставил свое место службы и последние полгода скрывался в заброшенных домах в самом Купянске и окрестностях.
В полиции заявили, что российский военный доставлен в местное отделение для дальнейшего расследования.
В Бахмуте погиб оператор украинского телеканала „Суспильне“ Алексей Ольховик, который после полномасштабного вторжения России вступил в территориальную оборону. Он умер 13 марта, рассказала журналистка Анастасия Жук.
Как сообщает „Суспильне“, Ольховик после вторжения вступил в одну из бригад теробороны Киева, затем его отправили на фронт в Донецкую область.
Ольховик стал 49 сотрудником СМИ, погибшим за время войны, пишет Институт массовой информации.
Сейм Литвы объявил ЧВК Вагнера террористической организацией
Парламент Литвы одобрил постановление, в котором говорится, что российская военная компания представляет угрозу национальной и общественной безопасности.
Депутаты заявили, что ЧВК Вагнера получает от правительства России военную технику и вооружение и проходит подготовку в структурах Минобороны РФ.
Российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником. Инцидент произошел утром 14 марта. Командование вооруженными силами США в Европе заявило, что „два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию“. Государственное агентство ТАСС тоже передало, что российские истребители Су-27 „перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper над водами Черного моря“. Американское командование подчеркнуло, что „MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве“ и что перед столкновением Су-27 несколько раз сливали топливо и „летели прямо перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом“.
Владимир Путин назвал „полной чушью“ версию причастности некой „проукраинской группы“ ко взрывам на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток - 2“. Взрыв „подобного рода, такой мощности, на такой глубине“ могут совершить „только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями“, заявил Путин в интервью телеканалу „Россия 1“. „То, что это теракт, - это уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут“, - сказал президент РФ.
В центре города Мелитополь, оккупированного российскими войсками, взорван автомобиль, в котором предположительно находился один из чиновников-коллаборантов. Об этом сообщил Telegram-канал РИА Мелитополь и законный мэр Мелитополя Иван Федоров. По некоторым сведениям, машина принадлежит бывшему и. о. начальника местного управления ГСЧС Дмитрию Кучеркову, который согласился сотрудничать с оккупантами. В свою очередь член „главного совета“ назначенной Россией „администрации Запорожской области“ Владимир Рогов утверждает, что хозяин автомобиля - другой коллаборант, местный предприниматель Иван Ткач, владелец одной из самых крупных частных транспортных компаний города. По словам Рогова, взрыв совершен с помощью самодельного устройства.