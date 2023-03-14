Над Черным морем российский самолет Су-27 задел и сбил американский беспилотник

Инцидент произошел утром 14 марта в международных водах. Американское командование охарактеризовало его как „небезопасный и непрофессиональный перехват“, в котором участвовали два российских самолета.

По версии американской стороны, один из Су-27, выполняя маневры, задел винт MQ-9. Из-за этого беспилотник потерял управление, и командование было вынуждено его затопить.

Американское командование призвало российских военных „вести себя профессионально и безопасно“, отметив, что подобные инциденты могут привести к непреднамеренной эскалации.

В Белом доме заявили, что об инциденте проинформирован президент США Джо Байден.

Минобороны РФ инцидент не комментировало.

Белый дом: США продолжат полеты беспилотников над Черным морем

США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с американским дроном, который, как утверждает Вашингтон, был сбит российским истребителем Су-27, передает Би-би-си.

„Если сигнал заключается в том, что они хотят сдержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве, над Черным морем, то этот сигнал потерпит неудачу, потому что этого не произойдет, - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. - Мы будем продолжать летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами“.

„Черное море не принадлежит ни одной стране. И мы собираемся продолжать делать то, что необходимо для обеспечения интересов нашей национальной безопасности в этой части мира“, - добавил он.