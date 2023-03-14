Над Черным морем российский истребитель Су-27 задел и сбил американский беспилотник

По версии российского оборонного ведомства, столкновения не было, а MQ-9 в районе 8.30 (по Таллинну) в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

При этом в российском ведомстве утверждали, что полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами и что были нарушены „границы района временного режима использования воздушного пространства“, установленные после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

В Минобороны РФ уточнили, что инцидент произошел в небе в районе Крымского полуострова.

В Минобороны РФ утверждали, что столкновения не было

Полеты ВВС США в Европе выполняются в рамках укрепления коллективной европейской обороны и безопасности, указали в EUROCOM.

Хекер добавил, что небезопасные и непрофессиональные действия российской стороны едва не привели к крушению обоих летательных аппаратов. „Самолеты США и союзников продолжат действовать в международном воздушном пространстве“, - подчеркнул генерал.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил, что MQ-9 выполнял „рутинные операции в международном воздушном пространстве“, и произошедшее привело к его „полной потере“.

Перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в „безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере“, указали в Европейском командовании ВС США. Инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к небезопасности и непрофессионализму, добавили в EUROCOM.

По его данным, примерно в 07.03 утра по центральноевропейскому времени (08.03 по Таллиннну) один из российских самолетов Су-27 задел пропеллер MQ-9, после чего американские силы были вынуждены затопить дрон в международных водах.

Два российских сверхзвуковых тяжелых истребителя четвертого поколения Су-27 совершили „небезопасный и непрофессиональный перехват“ беспилотного летательного аппарата разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в Европейском командовании вооруженных сил США в Европе (EUROCOM).

„Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования“, - уверяли в российском министерстве.

Союзники по НАТО были проинформированы

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проинформировал союзников по альянсу о первом подобном эпизоде с начала войны России против Украины.

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, президент США Джо Байден был уведомлен об инциденте помощником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Посла РФ вызвали в Госдепартамент США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент США, где обсудил инцидент с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. По данным телеканала CNN, визит продолжался около получаса. Антонов охарактеризовал контакты с американской стороной как „конструктивные“. Дипломат добавил, что услышал замечания Донфрид и надеется, что она поняла его позицию.

США и России необходимо быть „предельно осторожными“ в своих действиях с учетом событий в Восточной Европе, подчеркнул посол. При этом он заверил, что Москва нацелена на выстраивание прагматичных отношений с Вашингтоном, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта с США.

Представители Пентагона инцидент с российской стороной специально не обсуждали, указал пресс-секретарь Минобороны, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Джон Кирби: США продолжат выполнять полеты над Черным морем

„Мы постоянно летаем над этим воздушным пространством уже в течение года... и мы собираемся продолжать это делать“, - в свою очередь подчеркнул Джон Кирби.

По его словам, если послание российской стороны заключалась в том, чтобы убедить США отказаться от полетов или операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то оно провалилось. „Этого не случится“, - подчеркнул он.