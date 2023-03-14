Республиканская избирательная комиссия отклонила жалобы EKRE и Левой партии(1)
Республикканская избирательная комиссия обсудила на сегодняшнем заседании жалобы Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и Объединенной Левой партии Эстонии (ОЛПЭ). В результате обсуждений было решено отклонить все жалобы, связанные с выборами в Рийгикогу.
Избирательная комиссия снова соберется послезавтра, когда будет обсуждаться целый ряд различных жалоб.
Решения избирательной комиссии могут быть обжалованы в Государственном суде.
Левая партия сочла результат нелогичным
Жалоба Левой партии требовала аннулирования результатов голосования на выборах в Рийгикогу или пересчета голосов. Комиссия установила, что представленные политической партией доказательства не дают для этого оснований, и отклонила жалобу.
В жалобе Левой партии указывалось, что количество фактически отданных им голосов не соответствует результату голосования. Заявители считали, что голоса проголосовавших из-за границы не учитывались. В качестве доказательств заявители представили фотографии присланных избирателями бюллетеней и электронного голосования, где голос был отдан кандидату от Левой партии. Согласно жалобе, также неправдоподобно то, что партия получила так мало голосов в Ласнамяэ и что Партия реформ набрала так много голосов в Пыхья-Таллинне. Поэтому заявители требовали пересчета голосов или аннулирования результатов голосования.
В своем пояснении Государственная избирательная служба заявила, что электронные голоса, поданные из иностранного государства, были зарегистрированы как электронные голоса, а не голоса, поданные в иностранном государстве. Отдельные протоколы были составлены для голосования по бумажным бюллетеням в иностранном государстве, которые были проверены дважды. И Олег Иванов, и представители Левой партии были приглашены для участия в подсчете и пересчете голосов в Таллинне. Голоса за Иванова в результате пересчета не изменились.
Избирательная комиссия республики установила, что протоколы подсчета голосов не подтверждают неверные результаты, и заявители не представили убедительных доказательств нарушения процедуры подсчета голосов.
В своем решении комиссия подчеркнула, что можно изменить электронное голосование, проголосовав повторно. Также на избирательном участке избиратель может заполнить бюллетень, сфотографировать его, а затем уничтожить и попросить новый бюллетень. Поэтому неизвестно, опускал ли избиратель сфотографированный бюллетень в урну и в таком ли виде.
Избирательная комиссия отметила, что некоторые избиратели могли предоставить ложную информацию с письменным подтверждением, чтобы намеренно подорвать доверие к выборам. Избиратели также могут предоставлять ложную информацию политической партии с целью получения выгоды, хотя в соответствии со статьей 162 Уголовного кодекса голосование за политическую партию с целью получения выгоды запрещено. В комиссии добавили, что в соответствии со статьей 166 Уголовного кодекса предусмотрено наказание и за незаконное ознакомление с чужим выбором во время выборов.
Республиканская Избирательная комиссия установила, что достоверность результатов голосования может быть поставлена под сомнение в первую очередь при выявлении нарушений в организации подсчета голосов, при доказательствах неправильного или недостаточно тщательного хранения ящиков для голосования, либо в случае электронного голосования, доказывая нарушение контроля честности или подсчета голосов. В настоящем деле таких доказательств представлено не было. Поэтому комиссия приняла решение отклонить жалобу.
Избирательная комиссия республики сочла жалобу EKRE просроченной
Избирательная комиссия республики обсудила жалобу Эстонской консервативной народной партии (EKRE), которая поставила под сомнение безопасность компьютера, используемого для подсчета электронных голосов. Комиссия оставила жалобу частично без рассмотрения в связи с истечения срока обжалования.
Согласно жалобе EKRE, руководство по программному обеспечению для электронного голосования было нарушено, когда были объявлены результаты электронного голосования. Согласно жалобе, сервер, используемый для электронных голосов, не был обновлен, а компьютеры, участвующие в обработке голосов, не были проверены. В жалобе указано, что вечером 7 марта, после пересчета электронных голосов, файл результатов электронного голосования, подписанный главой государственной избирательной службы, не был обнародован.
Государственная служба по организации выборов пояснила, что сервер был обновлен самыми последними доступными установками безопасности и настроен в соответствии с рекомендациями, созданными в 2021 году. Урна для электронного голосования хранится не на компьютере, а в защитном конверте на DVD-диске. При обработке электронных голосов важны данные, поступившие в компьютер, и данные, выдаваемые из него, которые можно проверить самостоятельно. Поэтому аудит компьютеров не требуется. Файл с результатами электронного голосования был опубликован на сайте valimised.ee 8 марта.
Избирательная комиссия республики установила, что жалобу, поданную от имени EKRE, нельзя считать поданной в срок, так как она поступила 10 марта и оспаривала операции по организации электронного голосования, завершившиеся 4 марта. Срок оспаривания – три дня с момента проведения выборов.
Жалоба EKRE о том, что не были обнародованы результаты электронного голосования с цифровой подписью на сайте valimised.ee имеет срок давности. Комиссия отметила, что в соответствии с Законом о выборах в Рийгикогу глава государственной избирательной службы должен подписать результаты электронного голосования, но не сказано, должны ли и когда эти результаты публиковаться на сайте valimised.ee.
Итоги электронного голосования были подписаны 6 марта в присутствии наблюдателей после проверки целостности системы электронного голосования и опубликованы на сайте 8 марта. Поскольку нарушения закона нет и публикация результатов электронного голосования за подписью главы государственной избирательной службы на сайте valimised.ee не влияет на результат выборов, Республиканская избирательная комиссия отклонила иск заявителя.
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