Соратник Айво Петерсона по выборам Олег Иванов: подозрение - полный абсурд. КаПо стала диктатурой(43)
Лидерами движения „Коос/Вместе“, известного своими прокремлевскими заявлениями, являются Олег Иванов и Айво Петерсон. Последнего из них взяли под стражу, так как он подозревается в преступлении против государства. „Это полный абсурд“, — говорит Иванов о подозрении в отношении своего коллеги и подчеркивает, что ведется работа по вызволению Петерсона из-за решетки.
„Конечно, мы оспариваем это, потому что точно знаем, что он не сотрудничал с российской разведкой“, — сказал Иванов порталу Delfi. Под „мы“ он подразумевает команду Koos, а также юристов. Он отметил, что Петерсону также назначен общественный адвокат (имя не разглашается — ред.), с которым он встретится, после чего станет ясно, начнется ли сотрудничество или нужно будет привлекать другого адвоката.