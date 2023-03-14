Две нарвские газеты публикуют телепрограмму запрещенных российских каналов. Это точно разрешено?(69)
Две газеты Ида-Вирумаа продолжают публиковать на своих страницах программу передач российских каналов, запрещенных к вещанию. Обе редакции находятся в Нарве, и в этом есть логика: именно в пограничной городе запрет вещания российских каналов, по сути, не достиг цели: здесь „поймать“ эти каналы на обычную комнатную антенну не составляет труда, поскольку территориально многие дома Нарвы находятся в непосредственной близости к приграничному Ивангороду.
Бумажные издания на северо-востоке - вымирающий зверь. Чтобы обеспечить подписку, редакциям приходится идти навстречу читателю. Основной контингент читателей бумажных изданий - люди пенсионного возраста. И именно от них идет запрос на телепрограмму, рассказывающую о том, что показывают на российском ТВ.
Одна из двух нарвских газет, публикующих программу передач, в том числе каналов российского ТВ, газета „Город“. Редактор этой газеты Наталья Фишер на вопрос корреспондента RusDelfi о том, почему они до сих пор публикуют программу передач российских каналов, запрещенных к вещанию на территории Эстонии, ответила так: „Закона или постановления о запрете печати телевизионной программы нет. Почти все русскоязычные издания публикуют данную информацию“.
На уточняющий вопрос о том, считают ли они публикацию этичной, учитывая запрет на вещание и российскую пропаганду в условиях войны с Украиной, Наталья Фишер предпочла не отвечать. „Все издания“, которые имеют в виду Наталья Фишер - это всего лишь еще одно издание - „Нарвская газета“. Потому что „Северное побережье“ и „Нарвский рабочий“ - две оставшиеся коммерческие русскоязычные бумажные газеты Северо-Востока, программу передач не публикуют.
Главный редактор „Нарвской газеты“ Татьяна Завьялова рассказала RusDelfi, что в их издании есть приложение с телевизионной программой: там публикуются эстонские и несколько российских каналов, информацию для которой они получают на платной основе от украинских партнеров.
„После объявления запрета на трансляцию ряда российских каналов наша программа с 32 каналов ужалась до 25 — разумеется, за счет российского вещания. При этом несколько каналов было заменено; выбор был сделан в пользу развлекательно-познавательной тематики. Стоит отметить, что особо востребованы нарвитянами сериалы, которые они могут смотреть на родном языке. Убрать из ТВ- программы все российские каналы мы пробовали, после чего получили большое количество отказов от подписки. Претензии основывались на том, что на момент оформления подписки российские каналы в нашей ТВ-программе были. При этом замена каналов внутри программы возмущения у подписчиков не вызывала“, - рассказала Татьяна Завьялова.
По словам главного редактора „Нарвской газеты“, читатели также были не согласны с тем, что редакция продемонстрировала готовность кардинально изменить свое телевизионное приложение, уменьшить его в объеме, хотя печатание расписания телевизионных передач, в том числе и российских, законодательство Эстонии не запрещает.
„На основании этой конкретной ситуации подписчики обвиняли нас в навязывании им редакционных решений, идущих вразрез с принципами демократии. Заявляли, что сами способны отличить пропаганду от объективной информации. Что хотят получать информацию из разных источников, чтобы выработать затем собственное мнение. Кстати, в этих бурных обсуждениях упоминался своеобразный тренд - некоторые наши горожане перестали смотреть телевидение и слушать радио, потому что у них вызывает отторжение однобокое и тенденциозное информирование“, - прокомментировала Татьяна Завьялова, которая подчеркнула, что поскольку „Нарвская газета“ - это частное издание, существующее исключительно на собственные средства, редакция не имеет возможности принимать решения, обрекающие газету на финансовый провал.
„Если государство сочтет, что редакция должна отказаться от телевизионной программы по политическим соображениям, то, вероятно, будет правильным, если оно подумает о компенсации для нашей или любой другой издательской фирмы тех убытков, которые она неизбежно в этом случае понесет. Рада также возвращению в нашу жизнь такого понятия, как „этичность“. Через призму этичности, надеюсь, будет рассматриваться и ситуация, когда государство выделяет весьма существенные суммы для информирования русскоязычных жителей крупным эстонским медиакомпаниям. А те небольшие издания, которые напрямую работают с этой категорией читателей, получается, через систему налогообложения помогают своим успешным коллегам-конкурентам работать еще успешнее“, - подытожила главный редактор „Нарвской газеты“.