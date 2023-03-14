Две нарвские газеты публикуют телепрограмму запрещенных российских каналов. Это точно разрешено?

Бумажные издания на северо-востоке - вымирающий зверь. Чтобы обеспечить подписку, редакциям приходится идти навстречу читателю. Основной контингент читателей бумажных изданий - люди пенсионного возраста. И именно от них идет запрос на телепрограмму, рассказывающую о том, что показывают на российском ТВ.

Одна из двух нарвских газет, публикующих программу передач, в том числе каналов российского ТВ, газета „Город“. Редактор этой газеты Наталья Фишер на вопрос корреспондента RusDelfi о том, почему они до сих пор публикуют программу передач российских каналов, запрещенных к вещанию на территории Эстонии, ответила так: „Закона или постановления о запрете печати телевизионной программы нет. Почти все русскоязычные издания публикуют данную информацию“.

На уточняющий вопрос о том, считают ли они публикацию этичной, учитывая запрет на вещание и российскую пропаганду в условиях войны с Украиной, Наталья Фишер предпочла не отвечать. „Все издания“, которые имеют в виду Наталья Фишер - это всего лишь еще одно издание - „Нарвская газета“. Потому что „Северное побережье“ и „Нарвский рабочий“ - две оставшиеся коммерческие русскоязычные бумажные газеты Северо-Востока, программу передач не публикуют.

Главный редактор „Нарвской газеты“ Татьяна Завьялова рассказала RusDelfi, что в их издании есть приложение с телевизионной программой: там публикуются эстонские и несколько российских каналов, информацию для которой они получают на платной основе от украинских партнеров.