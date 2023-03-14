ВИДЕО | Расследование соратников Навального: как российские чиновники пристраивают своих родственников на высокие должности в Кремль.

Соратники Алексея Навального рассказали о детях и других родственниках российских чиновников, которые работают в администрации президента России. Вот главное из этого расследования.

Дочь главы ФСО Дмитрия Кочнева — 25-летняя Юлия Кочнева — сотрудница службы протокола с зарплатой три миллиона рублей в год. При этом Кочневой принадлежит квартира за 25 миллионов рублей в ЖК „Счастье“ в московском районе Хорошево-Мневники.

Дочь бывшего главы московского МВД Анатолия Якунина Екатерина Артамонова занимает должность начальника главного управления жилищного обеспечения Управления делами президента. Ей принадлежит квартира в Хамовниках более чем за 200 миллионов рублей. Ее муж Григорий Артамонов владеет квартирой за 100 миллионов рублей в ЖК „Волынский“, которую он получил от государства в 2017 году, когда Артамонова уже работала в управлении жилищного обеспечения.

Заместителем начальника главного управления Управделами президента работает Михаил Вяткин — брат депутата Дмитрия Вяткина.

Сын бывшего премьер-министра РФ Михаила Фрадкова Павел работает заместителем управляющего делами президента. Всего, по данным The Insider, семья Фрадковых владеет имуществом на два миллиарда рублей.

Другая заместитель управделами президента Ольга Сергун — дочь бывшего главы ГРУ Игоря Сергуна, который умер в 2016 году. Она зарабатывает 6,5 миллиона рублей в год и владеет московской квартирой за два миллиона долларов (более 150 миллионов рублей по курсу ЦБ на 14 марта).

Сын главы Следственного комитета Александра Бастрыкина — Евгений Бастрыкин — работает референтом в Управлении президента РФ по общественным связям и получает зарплату почти 300 тысяч рублей в месяц.

В ФБК также заявили, что нашли „тайного сына“ Бастрыкина — 34-летнего Бориса Ревнова, который работает советником управления конституционных основ публичного права Конституционного суда РФ.