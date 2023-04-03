„Мы получаем больше, чем отдаем“: что заставляет людей заниматься волонтерством и помогать Украине, находясь в Эстонии
За первые два месяца войны Эстония стала страной, которая больше всего поддерживала Украину военной, финансовой и гуманитарной помощью на всех уровнях. По состоянию на апрель 2022 года каждый второй гражданин Эстонии так или иначе оказывал помощь украинцам, и эта поддержка не прекращается до сих пор.
Устали ли в Эстонии от войны в Украине? Что происходит с волонтерскими инициативами и людьми, которые, несмотря ни на что, стремятся поддержать украинцев? Не снизилось ли желание помогать через год после активной волонтерской деятельности? Обо всем этом пишет журналист издания „Varosh“ Анна Шулика.
В этой публикации представлены фрагменты интервью с невероятными людьми, записанные накануне 24 февраля 2023 года. Эти люди разные, кто-то родился в Эстонии, а некоторые приехали из Украины несколько лет назад, но их объединяет одно общее желание - помогать.
Кирилл Бадикин (Департамент социального страхования), Мария Мачехина (Центр помощи переселенцам), Владимир Паламар (Ассоциация украинских организаций в Эстонии), Ану Ленсмент (Aitan Kaitsta) и Дарья Шаулене (Библиотека Spilno_ee) - люди, с которыми издание „Varosh“ говорило о помощи украинцам год назад - в апреле 2022 года для украинского онлайн СМИ.
Я потерял друзей, которые не понимали или не хотели понять, что происходит
Кирилл Бадикин
Работает в Департаменте социального страхования в Таллинне и проводит прямые эфиры с представителями государственных учреждений в одной из самых небольших Facebook-групп украинцев в Эстонии. Мы встретились для интервью в книжном магазине, а во время разговора Кирилл заметил, что с обложки книги на полке напротив на нас смотрит Зеленский.
„Честно говоря, мне всегда нравился украинский язык. Хотя мои родители из России, я родился в Эстонии, ходил в эстонские садик и школу. Мне также нравится украинская музыка, культура и я бывал в Украине до 2022 года, но никогда не имел определенного отношения к украинскому народу - с уважением отношусь ко всем людям. В России у меня также есть друзья и знакомые, но со многими из них мы перестали общаться. К сожалению, я потерял друзей, которые не понимали или не хотели понять, что происходит. К украинцам у меня исключительно чувство любви“.
Год назад первый адаптационный тренинг, на котором я познакомилась с другими украинками и узнала больше об Эстонии, проводил Кирилл. С 24 февраля он в качестве волонтера от Красного Креста консультировал украинцев, которые жили на корабле, присоединился к сбору гуманитарной помощи, помогал в Pagulasabi и Центре беженцев на Niine:
„Эстонский Красный Крест объявил сбор помощи для отправки в Украину, к которому присоединился, как мне кажется, весь эстонский народ - все покупали, отдавали вещи, поддерживали финансово. По завершению сбора я волонтерил в Центре беженцев: в течение трех недель ежедневно, с утра до позднего вечера, я регистрировал людей. В первые дни было особенно трудно, каждый рассказывал свою историю. Понимание того сколько человеческих судеб искалечено - самое тяжелое для меня“.
„Друзья украинцев в Эстонии“
1 марта в фейсбуке была создана группа „Друзья украинцев в Эстонии“, в которой Кирилл стал администратором по приглашению друзей :
„В начале марта чувствовалось, что информации для переселенцев недостаточно и не все обращаются в Центр беженцев. В конце месяца, напротив, информации стало слишком много, иногда противоречивой: люди пытались помочь, но опыт у каждого был разным. Поэтому мы начали делать прямые эфиры в группе с представителями государственных учреждений, биржи труда, полиции и другими, чтобы предоставлять достоверную информацию онлайн. Недавно был 24й эфир с представителем полиции на тему продления временной защиты“.
За год к группе присоединились 45,5 тысячи „друзей“, просмотров публикаций в группе насчитывается больше двух миллионов, а прямых эфиров - больше 50 тысяч, люди активно пишут и в личные сообщения. Группа даже подверглась атакам ботов:
„Конечно, бывает и не только помощь, но и неуважение иногда. Мы модерируем сообщения, чтобы поддержку получали те, кто в ней действительно нуждается. За это время столкнулись с атаками ботов, которые пытались взломать группу. По нашей просьбе эксперты провели обучение для команды группы, чтобы понимать как реагировать на такие проблемы“.
Есть надежда, что люди получили какую-то пользу
К сотрудничеству с Департаментом социального страхования Кирилла пригласили в мае, а в ноябре в учреждении официально открыли отдел кризисного реагирования. Специалисты консультируют, помогают с предоставлением жилья, питания, психологической помощью, рассказывают с чего начать. Многие из команды отдела начинали как волонтеры, а теперь продолжают это дело с таким же желанием помогать.
До того как была официально утвержденная программа адаптации от государства, Кирилл проводил адаптационные встречи по всей Эстонии. Сейчас, по его словам, такой острой необходимости в информировании нет, но в планах - продолжать консультации со специалистами и организовывать события, которые будут напоминать о том, что война продолжается и нужно делать все возможное.
На вопрос чувствует ли усталость за год активной работы и волонтерской деятельности Кирилл отвечает, что ни разу не думал о том, чтобы прекратить помогать.
„Усталости нет, есть желание помочь людям. Украинский народ защищает сейчас не только свою страну, но и всю Европу, и все должны помогать.
За это время я очень изменился. В душевном смысле я много вложил за этот год, проходил разное обучение, чтобы и самому не сломаться, чтобы были силы продолжать. Вокруг себя я видел много людей, которые выгорали, ведь интенсивная непрерывная помощь может очень обессилить.
Все семейные дела за этот год отошли на второй план - это обратная сторона медали. Но родственники с пониманием относятся к этому, сейчас я пытаюсь балансировать“.
Я горжусь своим народом
Поддержка, которую Эстония оказывает украинцам, вызывает чувства благодарности и восхищения не только у самих украинцев:
„Я горжусь своим народом! Да, бывают разные ситуации, но то, как государство и местное население пытается помочь - я сам не ожидал, что эстонцы настолько сильно откликнутся. Горжусь тем, Эстония показала хороший пример: другие страны арендовали 3 корабля, чтобы помочь переселенцам, на примере того, как удалось организовать поселение людей на корабле в Таллинне, - рассказывает Кирилл, который с первых дней был волонтером на корабле, и отмечает что среди волонтеров было и много самих украинцев. - На первый взгляд мы два разных народа, но мне кажется что в действительности мы очень похожи“.
Существование Центра держится на плечах наших волонтеров
Мария Мачехина
Гордиться собой и своим народом по праву может и украинка Мария Мачехина, которая приехала в Эстонию несколько лет назад, а теперь является шеф-кондитером французской пекарни La Boulangerie. Профессионально кондитерским делом Мария начала заниматься в 2018 году, а через 3 года уже создавала десерты для ужина жюри самого престижного международного конкурса высокой кухни - „Золотой Бокюз“ в Таллинне.
Мария Мачехина вместе с Богданом Мазуром в первые дни войны создали Центр помощи переселенцам (Ukraina sõjapõgenike abikeskus Kopli 70a). Эта волонтерская инициатива занимается сбором и бесплатным предоставлением вещей первой необходимости для переселенцев (одежды, обуви, средств гигиены, посуды, детских вещей, колясок и др).
Центр открылся 1 марта и стал первым и самым большим центром помощи от частных волонтеров в Эстонии. По словам Марии, Центр работал практически ежедневно, в день его посещали 200 - 300 людей, вещи предоставляли преимущественно эстонцы, а волонтеры (женщины из Украины) занимались приемом, сортировкой, раскладкой вещей.
Кроме этого, действенным способом помощи стала и группа Центра в фейсбуке. Сейчас она насчитывает 5,5 тысячи участников, а сам Центр работает трижды в неделю.
„Инициативу мы официально не регистрировали: все начиналось на доверии и дружбе, на искреннем желании помочь. Существование Центра сейчас держится на плечах наших волонтеров, если бы не они то, по-видимому, мы бы закрылись. Я поддерживаю работу преимущественно дистанционно, веду фейсбук группу, делаем фотоотчеты, помогаем формировать сборы“.
По словам Марии, в конце лета была мысль о том, что Центр нужно закрывать, уже не было такого большого запроса на вещи. Иногда возникали и недоразумения.
„Когда мы анонсировали поступление определенных вещей, люди их сразу разбирали. Потом те, кто не успел, жаловались, или говорили что мы не выполнили своих обещаний. Были и случаи, когда мы слышали что „отбираем лучшие вещи себе“ или „что это наша работа - складывать после других вещи“.
К счастью таких людей было немного, как говорит Мария, но когда помогаешь от всего сердца то и слышать, что „ты не имеешь права плакать, не имеешь права переживать, потому что ты здесь в тепле, ты не слышала этих взрывов“ - тяжело.
Нет больше знакомых, есть хорошо проверенные люди
Сейчас Центр помогает формировать сбор вещей по запросам для помощи в Украину для ВСУ, подразделений территориальной обороны на Донецком направлении, в Бахмут. Иногда приходят люди с определенными запросами, например, сбор большого количества теплой одежды для новорожденных, для отправки в Харьковскую область.
„Благодарных людей значительно больше и это окрыляет“, - говорит Мария, - „Да, мы интегрируемся в Эстонии, но храним в себе наше украинское сердце и за этот год мы больше украинизировались чем когда-либо. Мне принципиально важно разговаривать на украинском, с мужем мы перешли на украинский, ребенок говорит „наш“ на украинский флаг. Нам больно за всю Украину и мы объединяемся, чувствуем себя украинцами даже вдалеке от дома“.
По словам Марии, этот год изменил и ее личные ценности: „я больше начала ценить людей, которые есть в моей жизни. Нет больше знакомых, есть хорошо проверенные люди. Я много публиковала в соцсетях информации о поддержке Украины, русскоязычные отписывались и я не жалею. Теперь понятно кто есть кто. А я перестала чувствовать вину. Повзрослела“.
Мы получаем больше, чем отдаем
Ану Ленсмент
В помещении организации Aitan Kaitsta, как в улье - все гудят и непрерывно работают над созданием маскировочных сетей. Тепло и уютно, людей много. Ану встречает меня с улыбкой: „мы как раз немного празднуем - сегодня получили награду от Президента Эстонии“. Показывает Орден Белой Звезды (The Order of the White Star V class).
„Конечно, мы не делаем это ради наград. Но это помогает привлечь внимание и показать - важно не забывать, что война продолжается. Это может быть здесь, это очень близко, и мы должны быть с украинцами, потому что они делают большое дело и для нас! Мы должны поддерживать их ежедневно“ - говорит Ану.
Год назад меня удивило насколько организованно происходит создание маскировочных сетей благодаря „Aitan Kaitsta (Я помогаю защитить) „ - инициативе, которую основали Ану Ленсмент и Яна Ратас, и к которой присоединились люди по всей Эстонии. За два месяца было сделано около 3,5 тысяч квадратных метров сетей, а накануне 24 февраля - 20 тысяч кв м.
„В начале мы сравнивали площадь сделанных сетей с площадью баскетбольных, футбольных полей, но больше этого не делаем. Наши сети покрывают не поля, а объекты. Для нас более важен не размер, а качество сетей, насколько хорошо они выполняют свою функцию, защищают“, - рассказывает Ану.
По ее словам, волонтеры сейчас больше концентрируются именно на создании сетей, хотя раньше планировали делать „кикиморы“ и покрытие на шлемы:
„Мы делаем сетки для защитников Украины, по их запросу. Также мы корректируем цвет изделий в соответствии с погодой - например, определенное время делали белые сети, когда был снег, потом опять вернулись к естественным цветам. Сейчас смотрели новости из Бахмута, там опять холодно и снежно, возможно вернемся снова к белому“.
Инициатива продолжает существовать на волонтерских основах, рассказывает Ану:
„Наша организация некоммерческая, что, я считаю, хорошо, потому что иногда деньги делают людей безумными. Есть много людей, которые поддерживают нас донатами в отдельных случаях. Нам не нужные деньги, чтобы покупать материалы для сетей - основу предоставляют рыбаки, ткань - это секонд хенд или материалы из фабрик, а все мы здесь готовы делиться своим временем“.
Главное - найти баланс между работой и волонтерством
Важным, по мнению Ану, остается возможность сочетать работу и волонтерскую деятельность, искать баланс. По профессии Ану fashion-дизайнер и дизайнер костюмов для киноиндустрии.
„Этот год дал мне понимание того, как много невероятных людей меня окружает. Мой круг общения очень изменился - теперь это абсолютно другие люди, чем год назад. Раньше я никогда даже не встречала украинцев и не контактировала с военными. В моей жизни появилось очень много новых людей, которые стали моими друзьями благодаря общим целям и ценностям.
Думаю я такая же, как и год назад, но стала гораздо богаче. Не в финансовом плане, а в смысле ощущений, которые ты не можешь увидеть или пощупать, только почувствовать“.
В Aitan Kaitsta, как и раньше, открыты к сотрудничеству и любому желанию присоединиться и поддержать инициативу:
„В нашей деятельности часто бывают интересные задачи. Например, сейчас есть запрос на создание маскировочных сетей для лодок. Это нетипичное задание, ведь ткань изменяет цвет от воды, а мы должны сделать объект „невидимым“. Рассуждаем сейчас, консультируемся с учеными. Продолжаем работу“.
Библиотека книг на украинском
Дарья Шяулене
За год существования волонтерской библиотеки Spilno ее книжный фонд достиг 1500 книг, половина из которых - на украинском языке. Книги в библиотеке появляются как благодаря читателям, которые теперь также пересылают их из Украины, так и с помощью фандрайзинга, который организовала команда библиотеки.
По словам основательницы библиотеки, Дарьи Шяулене, как и год назад инициатива продолжает объединять взрослых и детей вокруг чтения, хотя и идею - создать филиалы украинской библиотеки в разных городах - воплотить пока не удалось.
„Достаточно быстро стало понятно, что с существующим количеством книг филиалы не получится сделать: мы хотели распределить книги среди волонтеров в разных городах и обменивать их периодически. Зато сейчас людям из других городов мы можем отправить книги почтой“.
Сейчас постоянных читателей библиотеки в Таллинне около 100, а дети - участники творческих мастер-классов библиотеки - успели подружиться за это год. Как и раньше организацией работы в Spilno на волонтерских принципах занимается целая команда:
„Людмила, которая проводит занятие, Катя которая рисует классные иллюстрации, и девушки которые дежурят в самой библиотеке в будни и на выходных. Есть пятеро девушек, которые занимаются организационной деятельностью и поиском финансирования. Моя подружка Катя, которая занимается учетом книг“ - рассказывает Дарья.
Искать финансирование - сложно
Самым сложным за этот год было искать финансирования, а самой большой поддержкой в такие моменты стали дети и взрослые, благодарные читатели, рассказывает Дарья:
„Искать финансирования - сложно. Очень трудно объяснить, что книги - это тоже важно. Когда ты постоянно ищешь возможности прорекламировать фандрайзинг, а тебе говорят что это несвоевременно, что „да, все чудесно, но нет“, руки опускаются. Сложно, когда накапливается слишком много организационных вопросов и не хватает сил заниматься тем, что нравится, творческой составляющей.
Я не очень общительный человек, но за этот год познакомилась со слишком большим количеством людей, слишком много нового опыта было для меня - больше чем за всю предыдущую жизнь. В конце года я выгорела“.
Библиотека открыта для всех, но не все разделяют ее взгляды
В библиотеке Spilno есть книги на украинском, эстонском, английском и русском языках. За этот год Дарья не изменила своего мнения - библиотека открыта для всех, но не все разделяют ее взгляды:
„Я не поддерживаю агрессивного отношения к другим людям. Открыто говорю, что наши двери открыты для всех, что нужно сеять любовь, а не враждебность. Из-за этого я сталкиваюсь с непониманием среди близких, людей, которые остались в Украине. Из-за этого не все люди готовы поддерживать меня.
Я жила в Одессе и категорически не любила украинский язык, пока училась в школе. Позже, в Киеве я услышала как живет украинский язык в повседневной жизни. Как он живет на улицах, в кафе. Впоследствии я начала иногда говорить на украинском, писать.
Мне сложно понять как можно уважать свой язык и культуру, проявляя ненависть к другому языку и культуре. Я так не могу. В этот момент я чувствую себя недостаточно украинкой, все время приходится напоминать себе кто я. Это тоже моя проблема, от которой я страдаю. Примерно так чувствую себя, как „чужой среди своих“.
В планах Spilno - присоединиться к национальной базе библиотек в Эстонии и к системе MIRKO, продолжать наполнять библиотеку чудесными книгами, организовывать творческие мастер-классы и чтения, обустраивать пространство самой библиотеки и искренне приветствовать людей, которые готовы помогать или стать частью команды.
Мы не имели права быть слабыми
Владимир Паламар
С Главой правления Ассоциации украинских организаций в Эстонии, Владимиром Паламарем, мы встречаемся 23 февраля в офисе Ассоциации - квартире, которая когда-то была детским садиком.
За год деятельности Ассоциации более двухсот волонтеров приобщились к помощи украинцам, около сотни внедорожников и микроавтобусов было закуплено и отправлено в горячие точки, собрано больше 700 тысяч евро и десятки тысяч в других валютах, количество отправленной гуманитарной помощи считается в тоннах.
„Мы не имели права быть слабыми, - рассказывает Владимир. - Мы понимали нашу миссию в то время и просто делали свою работу. В наш информационный центр звонили люди из Бучи, Чернигова, Харькова, Бородянки, Гостомеля. Люди, которые были в окружении, военные. Это было трудно морально, чтобы оказывать помощь, надо было иметь внутреннюю силу, чувствовать что рядом с тобой тоже сильные люди“.
Украинская культура и адаптация переселенцев
Ассоциация украинских организаций к своему 25-летию получила возможность участвовать в проекте „Скачок развития“. Это экспертная поддержка, которая поможет Ассоциации быть и в дальнейшем надежным партнером для государственных органов Эстонии.
„Сегодня мы понимаем, что мы не только организации, которые хранят украинские традиции и развивают культурное направление. Мы также предлагаем стать частью украинского сообщества, заниматься музыкой, петь, изучать украинский язык и хранить свою культуру. Для взрослых - это возможность присоединиться к общественной работе, найти новое хобби, стать участником хора или литературного клуба, участвовать в конференциях и встречах. Важное направление у нас - работа с молодежью. Мы активизировали работу Союза украинской молодежи в Эстонии, которая входит в состав Ассоциации. Сегодня 99% деятельности Ассоциации осуществляется на волонтерских принципах и мы ищем финансирование для новых проектов и привлечения людей к сотрудничеству“.
По словам Владимира, Ассоциация продолжает следовать своей миссии - сохранять украинские традиции и развитие культуры, языка и идентичности. Есть и стремление масштабироваться.
„Наше желание - это большой украинский дом в Таллинне, где могли бы встречаться дети и взрослые. Заниматься танцами, музыкой, посещать выставки, конференции, общие встречи. До горячей фазы войны в Эстонии жили около 20 тысяч украинцев и нам уже не хватало офисного помещения для организации культурной работы, а за прошлый год прибыло еще больше 60 тысяч. Это люди, которые приходят к нам. Мы готовы взять на себя ответственность, у нас есть мечта и желание. Главное - это мир и окончание войны“.
Вероломное нападение России на Украину 24 февраля 2022 года изменило жизнь каждого украинца и украинки. Полномасштабная война, которая развернулась в центре Европы, отозвалась в сердцах смелых и искренних людей, независимо от того, где они находились в тот момент. Независимо от того, чем они занимались и о чем мечтали. Помощь народу Украины стала частью их жизни, а для кого-то полностью эту жизнь изменила.
Год спустя организаторы волонтерских инициатив не только не завершили свою деятельность, они пытаются сбалансировать личную жизнь и поддержку других, рассуждают над оптимизацией и улучшением своих идей, привлекают людей с общими ценностями. Продолжают непрестанно обращать внимание общества - война продолжается. Спасибо им!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.