ЧП и криминал
14.03.2023, 17:12

Полиция проверила строительный объект: четверть работников трудилась нелегально

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

Вчера полиция проверила граждан иностранных государств, работающих в Пярну на стройке многоквартирного дома, и обнаружила среди них троих иностранцев, у которых не было разрешения на работу, у одного из них не было также законного основания на пребывание в Эстонии.

По словам начальника службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерса, проверяли работающих у четырех разных работодателей иностранцев; на строительном объекте их было в общей сложности 13 человек.

„Трое граждан Грузии попытались в ходе проверки скрыться от полиции, однако им это не удалось. Мы доставили мужчин в Пярнуское отделение полиции, чтобы выяснить, находятся ли они в Эстонии на законных основаниях и зарегистрирована ли их работа в Департаменте полиции и пограничной охраны,“ - сказал Петерс.

Полиция выяснила, что работу всех трех граждан Грузии работодатель в Департаменте полиции и пограничной охраны не зарегистрировал, то есть, по сути, мы имели дело с использованием „черной“ рабочей силы.

Кроме того, выяснилось, что один из граждан Грузии находится в Эстонии нелегально. В его отношении полицией было возбуждено дело о проступке. Мужчина должен в течение семи дней покинуть Эстонию, к нему применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на два года и девять месяцев.

В отношении остальных двух граждан Грузии также было возбуждено дело о проступке, и их срок пребывания в Эстонии был сокращен. Это означает, что их визы были признаны недействительными до истечения срока действия, и они также должны покинуть Эстонию в течение семи дней.

„Обязанность каждого работодателя - зарегистрировать работников в соответствии с требованиями в Департаменте полиции и пограничной охраны,“ - отметил Петерс. „Если работодатель иностранца является субподрядчиком, который предоставил иностранцу, нелегально находящемуся в Эстонии, возможность работать, то генерального подрядчика можно обязать солидарно с работодателем нести расходы, связанные с принудительным исполнением обязанности иностранца покинуть страну, на невыплаченную заработную плату и расходы, связанные с выплатой заработной платы. Таким образом, солидарная ответственность лежит и на генеральном подрядчике.“

За работу без законного основания иностранцу можно назначить штраф до 1200 евро или арест, предприятие можно оштрафовать на сумму до 32000 евро.

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