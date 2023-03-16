Мифы о спасительном хабе. Николай Кульбака об изгибах торговых отношений Турции и России

Что касается соотношения экспорта и импорта, то на протяжении последних 25 лет Россия всегда продавала Турции больше, чем покупала турецких товаров. Как говорят экономисты, сальдо торгового баланса (превышение экспорта над импортом) для России в торговле с Турцией было положительным.

Начнем с того, что российские и турецкие данные не совпадают, причем ошибка здесь, похоже, системная. В большинстве месяцев российский экспорт в Турцию по данным российской федеральной таможенной службы меньше фиксируемого турецкой стороной на 5−6 процентов. При этом турецкий импорт, поступающий в Россию, федеральной таможенной службой обычно оценивается на 10 процентов дороже. Вероятнее всего, это связано с тем, что и та, и другая сторона фиксирует транспортные затраты, поэтому турецкий импорт в российских данных и российский экспорт в турецких данных будут больше. Но также возможно, что здесь сказывается уход от налогов. Для сопоставимости будем дальше использовать только турецкие данные, тем более что они охватывают последние месяцы.

Однако прошедшая неделя ознаменовалась неожиданным для многих сообщением , что Турция останавливает транзит грузов в Россию. Поскольку блокировка началась 7 марта, то результаты ее мы увидим после публикации месячных данных по турецкой внешней торговле за март 2023 года. В конце февраля опубликованы цифры только за январь, так что мартовские данные нам предстоит увидеть не раньше конца апреля. Тем не менее никто нам не мешает проанализировать динамику российско-турецких торговых связей последних десяти лет вплоть до января 2023 года. В нашем распоряжении имеются помесячные турецкие данные по экспорту и импорту за период с января 2013 года по январь 2023 включительно и помесячные российские данные с 2013 по 2021 год. Так что за восемь лет можно сравнивать цифры обеих стран, а вот за последние два года придется доверять турецкой статистике.



Если посмотреть на график, то очень хорошо видно, что и экспорт, и импорт постепенно растут, однако есть годы, когда торговля снижается. Первый серьезный удар — это кризис 2008−2009 года. После него турецкий импорт уже через три года вернулся к докризисному уровню, а вот российский экспорт смог превзойти показатели 2008 года только в 2022 году. Второй период спада связан с конфликтом вокруг сбитого российского истребителя 24 ноября 2015 года. Ухудшение российско-турецких отношений сказалось как на экспорте, так и на импорте. Уровень торговли между странами восстановился только к 2018 году. А дальше случился ковид, который снова привел к снижению российского экспорта. Турция не вводила серьезных ковидных ограничений, притягивая к себе иностранных туристов и иностранные инвестиции. Поэтому мы и не видим снижения турецкого импорта в Россию.

Интересно, что на протяжении всего рассматриваемого периода экспорт из России рос быстрее, чем встречные поставки турецкой продукции. Не оказался исключением и 2022 год. Турецкий импорт вырос, о чем много говорили в различных СМИ, однако этот годовой прирост не выглядит чем-то выдающимся. Сказать по правде, все мы ожидали более высоких цифр. По крайней мере, если читать российскую, да и мировую прессу. Да, по сравнению с предыдущим 2021 годом импорт вырос более чем на 60 процентов, однако, если посмотреть динамику за последние 10 лет, то это всего лишь на 30 процентов больше пика 2013 года. А если учесть, что доллар за эти девять лет обесценился, то реально рост за весь этот период составит процентов восемь или менее одного процента в год, что в общем-то выглядит очень скромно.

В итоге в 2022 году импорт из Турции составил 9,3 миллиарда долларов США или около 3 процентов всего российского импорта. Не так и много. Для сравнения, по данным немецкой статистики, импорт в Россию из Германии за тот же год — 15,5 миллиарда долларов США. Так что едва ли Турция стала серьезным торговым партнером России.