Мифы о спасительном хабе. Николай Кульбака об изгибах торговых отношений Турции и России
Торговля России с Турцией имеет богатую событиями историю, в которой политических событий было, пожалуй, больше, чем экономических. Эта торговля прерывалась только на время Первой мировой войны, когда наши страны воевали друг с другом. В 1909−1913 годах на Турцию приходилось 2,1 процента российского экспорта и 1,1 процента российского импорта. Доли, не сильно отличающиеся от современных. Торговали наши страны и в межвоенные десятилетия, и в годы Второй мировой войны, и в советское время. После развала СССР в Турцию зачастили российские челноки, которых позднее сменили туристы, констатирует издаение „Спектр“.
Последний год ознаменовался ростом торговых отношений с Турцией. Об этой торговле стали много говорить. Возникло ощущение, что Турция стала одним из главных хабов российской торговли, сломав все санкционные преграды.
Однако прошедшая неделя ознаменовалась неожиданным для многих сообщением, что Турция останавливает транзит грузов в Россию. Поскольку блокировка началась 7 марта, то результаты ее мы увидим после публикации месячных данных по турецкой внешней торговле за март 2023 года. В конце февраля опубликованы цифры только за январь, так что мартовские данные нам предстоит увидеть не раньше конца апреля. Тем не менее никто нам не мешает проанализировать динамику российско-турецких торговых связей последних десяти лет вплоть до января 2023 года. В нашем распоряжении имеются помесячные турецкие данные по экспорту и импорту за период с января 2013 года по январь 2023 включительно и помесячные российские данные с 2013 по 2021 год. Так что за восемь лет можно сравнивать цифры обеих стран, а вот за последние два года придется доверять турецкой статистике.
Начнем с того, что российские и турецкие данные не совпадают, причем ошибка здесь, похоже, системная. В большинстве месяцев российский экспорт в Турцию по данным российской федеральной таможенной службы меньше фиксируемого турецкой стороной на 5−6 процентов. При этом турецкий импорт, поступающий в Россию, федеральной таможенной службой обычно оценивается на 10 процентов дороже. Вероятнее всего, это связано с тем, что и та, и другая сторона фиксирует транспортные затраты, поэтому турецкий импорт в российских данных и российский экспорт в турецких данных будут больше. Но также возможно, что здесь сказывается уход от налогов. Для сопоставимости будем дальше использовать только турецкие данные, тем более что они охватывают последние месяцы.
Что касается соотношения экспорта и импорта, то на протяжении последних 25 лет Россия всегда продавала Турции больше, чем покупала турецких товаров. Как говорят экономисты, сальдо торгового баланса (превышение экспорта над импортом) для России в торговле с Турцией было положительным.
Если посмотреть на график, то очень хорошо видно, что и экспорт, и импорт постепенно растут, однако есть годы, когда торговля снижается. Первый серьезный удар — это кризис 2008−2009 года. После него турецкий импорт уже через три года вернулся к докризисному уровню, а вот российский экспорт смог превзойти показатели 2008 года только в 2022 году. Второй период спада связан с конфликтом вокруг сбитого российского истребителя 24 ноября 2015 года. Ухудшение российско-турецких отношений сказалось как на экспорте, так и на импорте. Уровень торговли между странами восстановился только к 2018 году. А дальше случился ковид, который снова привел к снижению российского экспорта. Турция не вводила серьезных ковидных ограничений, притягивая к себе иностранных туристов и иностранные инвестиции. Поэтому мы и не видим снижения турецкого импорта в Россию.
Интересно, что на протяжении всего рассматриваемого периода экспорт из России рос быстрее, чем встречные поставки турецкой продукции. Не оказался исключением и 2022 год. Турецкий импорт вырос, о чем много говорили в различных СМИ, однако этот годовой прирост не выглядит чем-то выдающимся. Сказать по правде, все мы ожидали более высоких цифр. По крайней мере, если читать российскую, да и мировую прессу. Да, по сравнению с предыдущим 2021 годом импорт вырос более чем на 60 процентов, однако, если посмотреть динамику за последние 10 лет, то это всего лишь на 30 процентов больше пика 2013 года. А если учесть, что доллар за эти девять лет обесценился, то реально рост за весь этот период составит процентов восемь или менее одного процента в год, что в общем-то выглядит очень скромно.
В итоге в 2022 году импорт из Турции составил 9,3 миллиарда долларов США или около 3 процентов всего российского импорта. Не так и много. Для сравнения, по данным немецкой статистики, импорт в Россию из Германии за тот же год — 15,5 миллиарда долларов США. Так что едва ли Турция стала серьезным торговым партнером России.
Существует еще один миф, что Турция начала активно заниматься реэкспортом в Россию тех товаров, которые из-за санкций невозможно стало поставлять в Россию напрямую.
Но цифры этого тоже не подтверждают. В 2022 году импорт в Россию сократился на 34 миллиарда долларов США. А если брать в расчет Турцию и Китай, то остальные страны сократили импорт почти на 41 миллиард долларов США. При этом рост импорта из Турции и Китая составил 3,5 и 3,3 миллиарда долларов США соответственно. Так что ни о какой серьезной компенсации импорта турецкими поставками, да и китайскими тоже, речи не идет.
Что же мы имеем в сухом остатке? Турция, действительно, серьезно увеличила свою торговлю с Россией. Но это касается, прежде всего, российского экспорта. Доля турецкого импорта в России, как и прежде, сравнительно невелика, что, наверное, является плохой новостью для тех, кто надеялся на „турецкий коридор“. С другой стороны, перекрытие каналов реэкспорта через Турцию будет серьезной проблемой для отдельных поставщиков, но, скорее всего, не скажется на российском импорте в целом. Какие-то маршруты удлинятся, где-то появятся более сложные схемы торговли через ту же самую Турцию. Однако в целом следует признать, что российский импорт будет и дальше сталкиваться с новыми вызовами, которые скажутся и на цене импортных товаров, и на заполненности российских магазинов.
Николай Кульбака, кандидат экономических наук