14.03.2023, 19:56
Центральную улицу Нарвы подтопило: воды не по колено, но - по щиколотку(4)
ФОТО: "Нарвская газета"
Конечно, нетрудно было предположить, что таяние снега ранней весной после обильных снегопадов приведет к тому, что на улицах Нарвы возникнут лужи. И полностью этого избежать, понятно, не удастся. Но лужа луже рознь, пишет „Нарвская газета“.
Нормально ли это, когда лужа с талой водой (без преувеличения) по щиколотку возникает и держится на одной из главных улиц города — в самом начале Таллиннского шоссе, да еще вблизи пешеходного перехода? Вопрос риторический.
Может быть, такая лужа — следствие масштабных работ на реновированном кольце? Или некачественная укладка тротуарной плитки? И надо ли ждать, что город предпримет усилия и ситуация изменится? Или наберемся терпения и будем ждать, когда ветер и солнце сделают свое дело?