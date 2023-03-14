Центральную улицу Нарвы подтопило: воды не по колено, но - по щиколотку

Нормально ли это, когда лужа с талой водой (без преувеличения) по щиколотку возникает и держится на одной из главных улиц города — в самом начале Таллиннского шоссе, да еще вблизи пешеходного перехода? Вопрос риторический.

Может быть, такая лужа — следствие масштабных работ на реновированном кольце? Или некачественная укладка тротуарной плитки? И надо ли ждать, что город предпримет усилия и ситуация изменится? Или наберемся терпения и будем ждать, когда ветер и солнце сделают свое дело?