Погибший герой Украины Да Винчи в интервью RusDelfi: „Куда Россия здесь ни придет – везде будет смерть“
Легендарный Герой Украины Дмитрий Коцюбайло по прозвищу Да Винчи погиб под Бахмутом 7 марта 2023 года. В последний путь самого известного украинского добровольца провожали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Финляндии Санна Марин и тысячи киевлян, собравшихся на Майдане Незалежности. В двадцатых числах февраля прошлого года корреспондент Delfi Роман Старапопов поговорил с Да Винчи в Донецкой области. Тогда интервью не вышло из-за начала войны. Сейчас видно, насколько сбылись прогнозы, сделанные в этом интервью, и как трезво мыслил молодой украинский военный.
Какая сейчас ситуация в Донецкой области (здесь и далее вопросы задаются до активного начала боевых действий - прим. RusDelfi)?
Ситуация, в принципе, стабильна, полностью контролируется украинскими военными. Провокационные обстрелы происходят, но уже не в таких масштабах, как до Нового года. А так полностью стабильно. Раньше беспилотники очень часто сбрасывали самодельные бомбы, а также использовалась артиллерия, снайперы. Сейчас немного тише стало, возможно, это связано с погодными условиями или просто все боятся, что может вспыхнуть и начаться большая война.
Возможно, она начнется в ближайшее время?
Конечно. Для нас война идет уже восемь лет, провокации постоянно происходят, тем более сейчас они (Россия) начали разные информационные фейки вбрасывать, что в Горловке химический завод хотят подорвать, что завезли химическое оружие с нашей стороны, что мы собираемся наступать. Они делают какие-то свои выводы, но массово не наблюдается подготовки к боевым действиям со стороны сепаратистов, все происходит в штатном режиме.
Владимир Зеленский в интервью американским журналистам сказал, что российские войска могут начать наступление на Харьков, как вы считаете, возможно ли это?
Конечно, возможно, но я думаю, что за каждый кусочек нашей территории они будут нести огромные потери. У нас есть мощные Вооруженные силы, добровольческие подразделения, тысячи неравнодушных граждан, которые возьмут в руки оружие и будут убивать их на каждой улице, в каждом селе. Зеленский понимает, что это (для россиян) будет катастрофой, потому что надо будет объяснить матерям в России, за что погибли их дети в Украине. И он это прекрасно понимает.
Я думаю, что сейчас происходит психологическое давление на население Украины, на весь мир. Намекают, что вот-тот начнется война. Иногда заходишь в интернет и думаешь, что мы на самом деле уже в оккупации. Такой шухер иногда нагоняют разные издания. Я думаю, скорее всего, оно вспыхнет где-то здесь в Донецкой, Луганской области. Я сомневаюсь, что он просто так отведет войска.
Они могут попробовать что-то тут сделать, а войска, которые стоят по всей границе, это психологическое давление на нас, что если мы будем сильно сопротивляться, то они нападут на всю Украину. До конца понять, что у этого больного (президента РФ Владимира Путина - прим. RusDelfi) в голове - очень сложно, потому, что куда здесь Россия ни ткнется, там будет смерть, потери близких людей, потери территории. Сейчас мы видим большую поддержку наших соседей, ЕС и США, Британии, оружие, которое предоставляется, оно нам очень нужно и будет использоваться для защиты Украины.
Куда здесь Россия не ткнется, там будет смерть, потери близких людей, потери территории.
Вы знаете, какую помощь Эстония сейчас оказывает Украине?
Кажется, артиллерийские орудия нам хотели передать, но мы, кажется, отказались. Я знаю, что сейчас Британия с Америкой поставляют нам оружие и я знаю, что страны Балтии собирались что-то предоставить, но точно не знаю.
Есть такое мнение, что Россия после окончания Олимпиады в Пекине может начать какие-то боевые действия, насколько это вероятно?
Мы не знаем, что на самом деле в голове у Путина. На дворе ХХI век, очень тяжело будет объяснить миру, почему ты бомбишь Украину. Но просто так они войска не стягивали бы к нашим границам. И может быть любое развитие событий. Но я знаю одно, что наше население и ВСУ готовы к любому сценарию. Если вы побываете на фронте, то увидите, что тут нет никакой паники. Все понимают, что за каждый кусочек нашей территории мы будем уничтожать врага, который пришел на нашу землю. Может быть любое развитие событий. Будем действовать по ситуации, есть много вариантов, поэтому будем встречать. Нам некуда деваться, никто никуда не побежит, мы будем отстаивать свою землю, как говорит Валерий Залужный: будем биться до последней капли крови.
Как вы думаете, какие настроения среди местных жителей Донецкой области?
Не знаю, я думаю, их тоже ничем не удивишь, потому что постоянно идут обстрелы, с сопредельной стороны прилетают снаряды. Я просто до конца не верю, что может такое произойти. Часто смотрю разные соцопросы, в медиа, когда спрашивают, люди просто не верят, что такое может быть.
Так и есть. Мои коллеги находятся в Украине уже неделю, в разных городах, в Киеве, никто не верит. Что касается Минских соглашений, ваше отношение к ним?
Минские соглашения не работают. Там очень много вопросов - амнистии, признание их разных группировок. Насколько мне известно, они в 2015 году принимались на скорую руку. Очень много вопросов, которые на самом деле связаны с суверенитетом Украины. Они хотят затолкать нам эти так называемые республики. Я к ним отношусь очень негативно, потому что на протяжении восьми лет Россия постоянно ведет обстрелы. Они используют нашу территорию как полигон.
Минские соглашения не работают.
Приезжают сюда, отрабатывают снайперские группы, разные артиллерийские группы, беспилотные аппараты. А страна, находящаяся в состоянии войны, не может нормально развиваться. Поэтому и экономика у нас такая.
Как можно придерживаться Минских договоренностей, когда Россия уже выдала на наших оккупированных территориях под 500 тыс. своих паспортов? Она уже одним этим нарушила соглашения. Нарушила, когда начала поставлять оружие сепаратистам. Сейчас ведет прямые переговоры с сепаратистами.
Я не буду вести с ними переговоры, потому, что мы признаём их самим фактом общения. А Россия хочет умыть руки и все время говорит: „Это не мы“. Мы считаем, что Россия развязала войну. Никто в мире не признал ни оккупацию Крыма, ни оккупацию Луганской и Донецкой областей.
Соблюдение Минских соглашений не приведет ни к чему хорошему. Потому что как разойтись на одной улице с тем, кто тебя убивал? Потому что там предусмотрена определенная амнистия. А как забыть Мариуполь, который обстреливали из градов? А Дебальцевский котел, Иловайский котел, Донецкий аэропорт, сбитый самолет (рейс MH-17 - прим. RusDelfi)?
Как вы относитесь к простым россиянам?
Никак. Живут и живут себе. Есть кацапы, есть россияне. Кацапы - это те, кто напали на нас. Но когда твоя власть совершает злодейство против других стран, то люди могли бы восстать и показать свою гражданскую позицию. Завтра этот гоблин (Владимир Путин) начнет воевать со всем миром за свои имперские амбиции, и им придется убивать своих братьев, как они нас называют?
Я слышал, что в России есть нормальные люди, но каждый должен четко понимать свою гражданскую позицию в этой ситуации. Они живут больше 20 лет под одним диктатором!
Мы должны радоваться, что имеем возможность спокойно говорить то, что хотим, можем спокойно выбирать ту власть, которую мы хотим, голосовать демократически на выборах, честно выбирать. После „Революции достоинства“ у нас выборы проходят честно. До революции, конечно, были подтасовки со стороны Януковича, а сейчас у нас нет цензуры. Посмотри: в России ты можешь поставить лайк или сделать репост и уже будешь 2-3 года сидеть за решеткой. А в Украине ты можешь гнать, писать что хочешь про власть, и тебе ничего за это не будет. Этого добились люди, завоевали демократию и теперь имеют возможность спокойно высказываться. Мы никогда уже не будем такими, как Россия или Беларусь. У нас независимая и свободная страна.
Как вы относитесь к президенту Зеленскому?
Большой шаг с его стороны был сделан навстречу добровольцам. Во-первых, это предоставление статуса участника боевых действий. Сам факт, что их признали в моем лице, эта награда, которую мне вручили, она на самом деле для всех добровольцев. Это доказывает, что мы плодотворно сотрудничали восемь лет, помогали Вооруженным силам Украины.
Эта награда, которую мне вручили, она на самом деле для всех добровольцев.
Что за награда?
Сама высокая государственная награда, Герой Украины.
Когда вручили?
1 декабря (награжден Указом президента Украины от 30 ноября 2021 года).
Условия для добровольцев вы бы хотели изменить, что надо сделать?
К нам идет помощь от волонтеров и неравнодушных граждан. Но я понимаю, что мы можем сделать больше, будучи добровольцами, чем в ВСУ. Мы имеем возможность помогать военным как волонтеры. Мы это делаем на протяжении восьми лет. Все свои действия мы полностью координируем с военными. На данный момент в случае агрессии мы встанем на защиту своей Родины, в подчинении ВСУ. Мы живем себе, развиваемся, учимся и всегда готовы помочь ВСУ. Участия в боевых действиях не принимаем, а как бы готовимся, обмениваемся опытом по тактической медицине. Вот такое взаимопонимание.
Вы не принимаете участия в боевых действиях?
На данный момент есть определенные договоренности, и нас на фронте нет, но в случае, если начнется большая война, то мы придем и будем помогать.
Если у вас есть оружие?
Это оружие официальное. Каждый гражданин имеет право зарегистрировать разное оружие и с ним перемещаться. Я постоянно ношу с собой оружие.
В Донецкой области происходят взаимные обстрелы?
Насколько мне известно, когда происходит обстрел, если он угрожает жизни бойца, то Минскими соглашениями не запрещено дать ответ.
Что бы вы сказали людям в Эстонии?
Если они не помогут сохранить нам нашу независимость, то Россия на нас не остановится. Надо объединятся против общего врага и помогать и нам, и всем, кто борется против России. Потому что они напали на нас, они забрали нашу территорию и убивают наших военных.
Если когда-то удастся вернуть Украине все захваченные территории, как вы считаете, наладятся отношения жителей двух стран?
Я вижу это только в случае возврата наших территорий. Надо ждать момента, как они его ждали. Они напали после „Революции достоинства“, когда наша армия была очень слабой. В тот самый момент. В России тоже не так все круто. Там много людей недовольных Путиным. Мы понимаем, что выборы в пользу Путина подтасованы.
Я всегда говорил, что нашу территорию можно забрать только силовым способом с минимальными потерями, мы должны показать, что мы сильная страна. Сегодня у нас забрали Крым и часть Луганской, Донецкой областей, а завтра попытаются взять себе Харьков. Потом еще что-то. Если мы не будем давать отпор. Они ж не пришли с нами говорить. Они пришли с автоматами, начали проводить непонятные референдумы, которые никто никогда не признает, стянули тучу войск, бронетехнику, артиллерию.
Только после полного освобождения оккупированных территорий можно про что-то говорить. Когда мы заберем обратно нашу всю нашу землю, поставим на границе пятиметровую бетонную стену с колючей проволокой и минными полями. Тогда можем о чем-то говорить. Кто знает, может быть еще худший человек придёт на место Путина. Но мы должны относиться к этому спокойно.