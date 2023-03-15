Погибший герой Украины Да Винчи в интервью RusDelfi: „Куда Россия здесь ни придет – везде будет смерть“

Я думаю, что сейчас происходит психологическое давление на население Украины, на весь мир. Намекают, что вот-тот начнется война. Иногда заходишь в интернет и думаешь, что мы на самом деле уже в оккупации. Такой шухер иногда нагоняют разные издания. Я думаю, скорее всего, оно вспыхнет где-то здесь в Донецкой, Луганской области. Я сомневаюсь, что он просто так отведет войска.

Конечно, возможно, но я думаю, что за каждый кусочек нашей территории они будут нести огромные потери. У нас есть мощные Вооруженные силы, добровольческие подразделения, тысячи неравнодушных граждан, которые возьмут в руки оружие и будут убивать их на каждой улице, в каждом селе. Зеленский понимает, что это (для россиян) будет катастрофой, потому что надо будет объяснить матерям в России, за что погибли их дети в Украине. И он это прекрасно понимает.

Владимир Зеленский в интервью американским журналистам сказал, что российские войска могут начать наступление на Харьков, как вы считаете, возможно ли это?

Конечно. Для нас война идет уже восемь лет, провокации постоянно происходят, тем более сейчас они (Россия) начали разные информационные фейки вбрасывать, что в Горловке химический завод хотят подорвать, что завезли химическое оружие с нашей стороны, что мы собираемся наступать. Они делают какие-то свои выводы, но массово не наблюдается подготовки к боевым действиям со стороны сепаратистов, все происходит в штатном режиме.

Ситуация, в принципе, стабильна, полностью контролируется украинскими военными. Провокационные обстрелы происходят, но уже не в таких масштабах, как до Нового года. А так полностью стабильно. Раньше беспилотники очень часто сбрасывали самодельные бомбы, а также использовалась артиллерия, снайперы. Сейчас немного тише стало, возможно, это связано с погодными условиями или просто все боятся, что может вспыхнуть и начаться большая война.

Они могут попробовать что-то тут сделать, а войска, которые стоят по всей границе, это психологическое давление на нас, что если мы будем сильно сопротивляться, то они нападут на всю Украину. До конца понять, что у этого больного (президента РФ Владимира Путина - прим. RusDelfi) в голове - очень сложно, потому, что куда здесь Россия ни ткнется, там будет смерть, потери близких людей, потери территории. Сейчас мы видим большую поддержку наших соседей, ЕС и США, Британии, оружие, которое предоставляется, оно нам очень нужно и будет использоваться для защиты Украины.

Куда здесь Россия не ткнется, там будет смерть, потери близких людей, потери территории.

Вы знаете, какую помощь Эстония сейчас оказывает Украине?

Кажется, артиллерийские орудия нам хотели передать, но мы, кажется, отказались. Я знаю, что сейчас Британия с Америкой поставляют нам оружие и я знаю, что страны Балтии собирались что-то предоставить, но точно не знаю.

Есть такое мнение, что Россия после окончания Олимпиады в Пекине может начать какие-то боевые действия, насколько это вероятно?

Мы не знаем, что на самом деле в голове у Путина. На дворе ХХI век, очень тяжело будет объяснить миру, почему ты бомбишь Украину. Но просто так они войска не стягивали бы к нашим границам. И может быть любое развитие событий. Но я знаю одно, что наше население и ВСУ готовы к любому сценарию. Если вы побываете на фронте, то увидите, что тут нет никакой паники. Все понимают, что за каждый кусочек нашей территории мы будем уничтожать врага, который пришел на нашу землю. Может быть любое развитие событий. Будем действовать по ситуации, есть много вариантов, поэтому будем встречать. Нам некуда деваться, никто никуда не побежит, мы будем отстаивать свою землю, как говорит Валерий Залужный: будем биться до последней капли крови.

Как вы думаете, какие настроения среди местных жителей Донецкой области?