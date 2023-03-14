Сейм Литвы объявил ЧВК „Вагнер“ террористической организацией

За резолюцию „О признании частной военной компании „Вагнер“ террористической организацией“, которую представил председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас, во вторник единогласно проголосовали 117 членов Сейма.

В документе Сейм решительно осудил использование любых наемнических групп, таких как „Вагнер“, созданных при поддержке властей Российской Федерации, для совершения преступлений агрессии на территории Украины.

В проекте резолюции о необходимости принятия Литвой Закона о предупреждении терроризма, предусматривающий конкретные критерии, на основании которых Правительство Литвы или уполномоченное им учреждение будет утверждать список террористических организаций, и к лицам за участие в деятельности террористических организаций, включенных в этот список, будут применяться санкции, установленные действующими законами.

Резолюцию „О признании частной военной компании „Вагнер“ террористической организацией“ Сейм принял с учетом того, что наемники „Вагнер“ „осуществляют систематические, тяжкие преступления агрессии – убивают и пытают гражданских жителей Украины, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты, - что приравнивается к терроризму“.

„Частная военная компания „Вагнер“, основанная близким к президенту Российской Федерации Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, находящимся под санкциями Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов Америки (США) за вмешательство в демократические процессы зарубежных стран, содействие реализации империалистических амбиций Кремля, является теневым орудием российской власти – бесплатно от правительства РФ получает военную технику, такую как ракетные комплексы „Град“, броневики, пользуется российской военной инфраструктурой, бойцов компании обучает Главное разведывательное управление Российской Федерации“, - отмечается в резолюции.