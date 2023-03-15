Аналитик центробанка прогнозирует, что уже в этом году инфляция будет в два раза ниже прошлогодней

Расмус Каттай отмечает, что в конце прошлого года соотношение между ростом цен и ростом заработной платы стало меняться, иными словами, сильно пострадавшая покупательская способность начала восстанавливаться. „Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и в этом году, однако потребуется время на то, чтобы покупательская способность вернулась к тому уровню, на котором была в начале 2021 года. Вполне вероятно, что уже в этом году инфляция будет в два раза ниже прошлогодней, т.е. на уровне 9-10%“.

Каттай также прогнозирует, что в следующем году падение инфляции продолжится, она достигнет уровня 3-4%. „Покупательская способность будет постепенно восстанавливаться, но к прежнему уровню мы вернемся скорее всего только к концу 2025 года. Однако направление выбрано правильное“, – считает экономист.

По его словам, период восстановления будет длительным во всей Европе, а не только в Эстонии. „Для сравнения: возврат к прежним показателям в остальной Европе займет примерно такое же время, как и в Эстонии, хотя в среднем их показатели были гораздо лучше, чем в Эстонии“.

Увеличится и число занятых. „Прогнозы показывают, что экономика снова начнет расти в середине этого года – это значит, что больше компаний захотят нанять больше людей, и мы, вероятно, пройдем пик безработицы уже в этом году“, – уверяет Каттай.

На сегодняшний день уровень зарегистрированной безработицы равен 8,2%. Однако Каттай напоминает, что эти цифры стоит интерпретировать в свете того, что примерно семь из десяти новых зарегистрированных безработных – это прибывшие сюда украинские военные беженцы.

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