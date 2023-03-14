Турнир WTA в Таллинне в этом году не состоится

Как рассказал во вторник порталу rus.err.ee генеральный секретарь Союза тенниса Эстонии Аллар Хинт, причина заключается в отсутствии необходимой поддержки со стороны государства.

„Мы не можем брать на себя риски без поддержки государства. Мы довольно маленькая организация, которая в первую очередь занимается развитием спорта, а брать на себя финансовые риски для нас было бы слишком смело“, - сказал Хинт.

По его словам, для проведения такого турнира необходима финансовая поддержка трех сторон: частного сектора, местного самоуправления и государства.

В прошлом году Таллинн выделил на турнир на 400 000 евро. „Город был готов помочь и в этот раз, хотя конкретные цифры мы не обсуждали“, - сказал Аллар Хинт.

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