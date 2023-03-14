Женщина ударом ножа убила мужа. Приговор: десять лет тюрьмы и высылка из Эстонии

Суд к данному наказанию присовокупил обращенный к реальному исполнению условный срок по приговору Харьюского суда от 16.04.2018 года (1 год, 6 месяцев и 19 дней), в результате сложения наказаний женщина получила в итоге 10 лет, 4 месяца и 2 дня тюремного заключения.

В качестве дополнительного наказания Вируский уездный суд применил в отношении Холостовой высылку из Эстонской республики с запретом на въезд сроком на 10 лет.

В качестве компенсации имущественного ущерба в рамках гражданского искового требования суд взыскал с Холостовой в пользу пострадавшего 711,70 евро.

Согласно обвинению, Оксана Холостова (ранее носила фамилию Андилевко) в ночь на 3 сентября 2021 года по своему месту жительства (поселок Лехтсе, волость Тапа) умышленно ударила один раз ножом своего супруга в нижнюю часть живота, сознавая, что удар ножом в жизненно важную часть тела причинит человеку опасный для жизни вред здоровью.

Оксана Холостова по меньшей мере сознавала возможность возникновения опасного для жизни состояния и наступление смерти потерпевшего в случае бездействия.

В результате удара ножом Холостова причинила супругу опасный для жизни вред здоровью, у пострадавшего в результате осложнения возник гнойный перитонит (воспаление брюшины), переросший в острую недостаточность ряда жизненно важных органов. Супруг женщины умер в результате повреждений в машине скорой помощи 5 сентября 2021 года.