КаПо о деятельности Айво Петерсона и его подельников: в случае преступления против государства важен умысел

В чем состоит преступление, что можно сказать на сегодняшний день? „Преступлением создание отношений с иностранным государством, его организацией или действующим по заданию иностранного государства лицом делает цель и характер этих отношений - совершение тяжкого государственного преступления, например государственной измены, а в случае иностранца - содействие шпионажу или направленная против Эстонии ненасильственная деятельность, и этим иностранным государством в данном случае является Российская Федерация“, - пояснил порталу Delfi руководитель бюро КаПо Харрис Пуусепп . „По этому конкретному случаю нет возможности раскрыть детали, то есть - с кем и при каких обстоятельствах подозреваемые в преступлении лица создали и поддерживали контакты“, - отметил он.