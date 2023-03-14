„Левадия“ начала сотрудничество с эстонской IT-компанией

Эстонская IT-компания Paily AS, специализирующаяся на развитии необанков, финтех-компаний и международных платежных компаний, подписала партнерское соглашение с „Левадией“, чтобы совместно внести вклад в развитие молодежного футбола и поддержать основную команду в эстонской высшей лиге.

Алина Малицка, генеральный директор Paily AS:

„Поддержка эстонского футбола является одной из важных миссий нашей компании, и наши сотрудники уже давно поддерживают „Левадию“ в спортивном смысле. Мы уважаем и ценим тот вклад, который „Левадия“ внесла в развитие эстонского футбола за последние 25 лет. Мы желаем клубу много зрелищных игр и громких побед!“.

Менеджер по маркетингу „Левадии“ Ален Степанян:

„Это прекрасное время поприветствовать Paily в качестве партнера „Левадии“ в юбилейном 25-м сезоне клуба! Paily ясно дала нам понять, что компания имеет твердое представление о важности поддержки местного футбола. Мы благодарны Paily за внимательное отношение к маркетинговой деятельности „Левадии“, ведь помимо спортивных результатов, узнаваемость клуба стала важной основой для создания фундамента нашего партнерства. Добро пожаловать в семью, Paily!“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.