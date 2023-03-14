СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Порту“ постарается отыграться дома, а „Лейпциг“ сотворить сенсацию
Сегодня в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов „Манчестер Сити“ будет принимать „Лейпциг“, а „Порту“ дома сыграет с „Интером“.
„Порту“ - „Интер“ 22:00 (0:1 в певром матче)
После первого матча футболисты „Интера“ имеют минимальное преимущество, благодаря голу Лукаку на последних минутах матча. На тот момент португальцы уже играли в меньшинстве.
Перед предстоящей встречей еще ничего не решено и ответная игра обещает быть равной и очень трудной, отметил главный тренер „Порту“ Сержиу Консейсау: „Это будет равный матч, очень трудный. Против команды, у которой полно хороших игроков. Мы знаем наших соперников, но главное, что мы знаем, на что способны сами. Мы хотим действовать интенсивно, хорошо сыграть в прессинге, агрессивно, а самое главное - умно. Нужно проявить терпение и сыграть с правильной долей агрессии“.
Главный тренер „Интера“ Симоне Индзаги с нетерпением ждет ответной встречи: „Хотим провести матч наилучшим образом. Мы способны сделать важный шаг вперед. „Интер“ два раза подряд выходит в 1/8 финала, чего прежде не случалось 10 лет. Теперь мы хотим прибавить и работаем ради этого каждый день. На „Сан-Сиро“ был первый тайм, сейчас будет второй. И он будет еще сложнее и интереснее“.
„Интер“ находится не в лучшей форме. В последних трех матчах чемпионата Италии, „Интер“ выиграл один раз и дважды проиграл. На выходных „черно-синие“ сенсационно проиграли аутсайдеру чемпионата „Специи“ 1:2. После поражения в ЛЧ, „Порту“ сыграл три матча в португальском чемпионате: дважды выиграл и один раз проиграл. В последнем туре они обыграли „Эшторил“ 3:2.
„Манчестер Сити“ - „Лейпциг“ 22:00
В первой встрече „Манчестер Сити“ не смог удержать победу, пропустив на 70-й минуте от Йошко Гвардиола (1:1).
Главный тренер „Манчестер Сити“ Пеп Гвардиола: „Все команды на этой стадии очень хороши. Мы должны показать свою лучшую игру и победить. Мы здесь, чтобы завоевывать трофеи. Я не знаю тренеров или команды, которые не стараются выигрывать турниры. Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Без исключения“.
Главный тренер „Лейпцига“ Марко Розе: „Понимаем, с кем нам предстоит соперничать. В конце концов, все будет зависеть от того, сможем ли мы показать против такой команды сбалансированную игру. Необходимо сочетание смелости и уверенность, а также неплохо бы провести свой лучший матч в сезоне.Надо быть очень внимательными“.
После ничьей в ЛЧ, „Манчестер Сити“ выиграл четыре матча с общим счётом 10:1, остовая от лидера АПЛ „Арсенала“ на 5 очков. „Лейпциг“ на минувших выходных разгромил „Боруссию“ из Мёнхенгладбаха (3:0), а туром ранее проиграл дортмундской „Боруссии“ (1:2). „Лейпциг“ занимает третье место в немецком чемпионате, остовая от лидирующей „Баварии“ на 7 очков.
„Сити“ не проигрывает дома в Лиге чемпионов с сентября 2018 года, с тех пор они выиграли 21 из 23 матчей в Манчестере.
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