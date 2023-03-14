СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Порту“ постарается отыграться дома, а „Лейпциг“ сотворить сенсацию

„Порту“ - „Интер“ 22:00 (0:1 в певром матче)

После первого матча футболисты „Интера“ имеют минимальное преимущество, благодаря голу Лукаку на последних минутах матча. На тот момент португальцы уже играли в меньшинстве.

Перед предстоящей встречей еще ничего не решено и ответная игра обещает быть равной и очень трудной, отметил главный тренер „Порту“ Сержиу Консейсау: „Это будет равный матч, очень трудный. Против команды, у которой полно хороших игроков. Мы знаем наших соперников, но главное, что мы знаем, на что способны сами. Мы хотим действовать интенсивно, хорошо сыграть в прессинге, агрессивно, а самое главное - умно. Нужно проявить терпение и сыграть с правильной долей агрессии“.

Главный тренер „Интера“ Симоне Индзаги с нетерпением ждет ответной встречи: „Хотим провести матч наилучшим образом. Мы способны сделать важный шаг вперед. „Интер“ два раза подряд выходит в 1/8 финала, чего прежде не случалось 10 лет. Теперь мы хотим прибавить и работаем ради этого каждый день. На „Сан-Сиро“ был первый тайм, сейчас будет второй. И он будет еще сложнее и интереснее“.

„Интер“ находится не в лучшей форме. В последних трех матчах чемпионата Италии, „Интер“ выиграл один раз и дважды проиграл. На выходных „черно-синие“ сенсационно проиграли аутсайдеру чемпионата „Специи“ 1:2. После поражения в ЛЧ, „Порту“ сыграл три матча в португальском чемпионате: дважды выиграл и один раз проиграл. В последнем туре они обыграли „Эшторил“ 3:2.

„Манчестер Сити“ - „Лейпциг“ 22:00

В первой встрече „Манчестер Сити“ не смог удержать победу, пропустив на 70-й минуте от Йошко Гвардиола (1:1).

Главный тренер „Манчестер Сити“ Пеп Гвардиола: „Все команды на этой стадии очень хороши. Мы должны показать свою лучшую игру и победить. Мы здесь, чтобы завоевывать трофеи. Я не знаю тренеров или команды, которые не стараются выигрывать турниры. Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Без исключения“.