Лига чемпионов: Норвежский нападающий в одиночку уничтожил „Лейпциг„, а „Порту“ сыграл вничью с „Интером“
Во вторник в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов „Манчестер Сити“ разгромил „Лейпциг“ (7:0), а „Порту“ дома сыграл вничью с „Интером“ (0:0).
„Порту“ - „Интер“ 0:0 (0:1 по сумме двух встреч)
До перерыва ничего интересного не происходило, возможно мешали эмоции, которых в этом матче было предостаточно. В конце тайма футболисты „Порту“ усилили давление на ворота гостей, но с точностью у португальцев возникали проблемы.
После перерыва хозяева стали играть ещё активнее, но забить не получалось. „Интер“ занимался больше обороной и почти не организовывал контратак, потягивая время.
Футболисты „Порту“ стали больше рисковать в концовке встречи, но игроки „Интера“ отбивались и „сушили“ игру. На пятой минуте компенсированного времени футболисты „Порту“ были близки перевести игру в дополнительное время, но попали в штангу и перекладину.
„Интер“ сумел удержать преимущество, добытое в домашней игре, и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
„Манчестер Сити“ - „Лейпциг“ 7:0 (8:1 по сумме двух встреч)
Голы: 1:0 – 22, пенальти Холанд, 2:0 – 24 Холанд, 3:0 – 45 Холанд, 4:0 – 49 Гюндоган, 5:0 – 53 Холанд, 6:0 – 57 Холанд, 7:0 – 90 де Брюйне.
„Манчестер Сити“ одержал довольно лёгкую победу над „РБ Лейпцигом“ в 1/8 финала ЛЧ. Матч превратился в бенефис норвежского волшебника Эрлинга Холанда, который оформил пента-трик за 57 минут.
Холанд открыл счёт своих голов на 22-й минуте, пробив низом и реализовав спорный пенальти. Спустя две минуты норвежец оформил дубль (2:0). Кевин Де Брёйне пробил в перекладину, а норвежец добил почти в пустые ворота. В самой концовке первого тайма Холанд уже оформил хет-трик, не растерявшись во время суматохе в чужой штрафной и внес мяч в ворота.
В начале второго тайма отличился Илкай Гюндоган, пробив низом в дальний угол ворот. Спустя 4 минуты на сцену снова вышел Эрлинг Холанд, который пробил головой, но спас вратарь. Мануэль Аканджи сыграл на добивании, но вратарь гостей и с этим ударом справился. С третьей попытки Холанд все-таки смог распечатать ворота гостей и оформить покер.
Норвежец оформил пента-трик на 57-й минуте, сделав счёт 6:0. После подачи углового вратарь гостей отбил мяч на норвежца, который забил пятый мяч в ворота „Лейпцига“.
Норвежского нападающего заменили на 63-й минуте, а точку в матче поставил Де Брюйне на 91-й минуте. Бельгиец красивым обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот гостей.
Нападающий „Манчестер Сити“ Холанд стал одним из трех футболистов, оформлявших пента-трик в этом турнире. Рекорд был установлен Лионелем Месси, отметившимся пятью мячами за „Барселону“ в матче с „Байером“ в 2012 году. То же сделал нападающий Луис Адриано в игре „Шахтера“ с БАТЭ в 2014-м.
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