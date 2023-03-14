Лига чемпионов: Норвежский нападающий в одиночку уничтожил „Лейпциг„, а „Порту“ сыграл вничью с „Интером“

„Порту“ - „Интер“ 0:0 (0:1 по сумме двух встреч)

До перерыва ничего интересного не происходило, возможно мешали эмоции, которых в этом матче было предостаточно. В конце тайма футболисты „Порту“ усилили давление на ворота гостей, но с точностью у португальцев возникали проблемы.

После перерыва хозяева стали играть ещё активнее, но забить не получалось. „Интер“ занимался больше обороной и почти не организовывал контратак, потягивая время.

Футболисты „Порту“ стали больше рисковать в концовке встречи, но игроки „Интера“ отбивались и „сушили“ игру. На пятой минуте компенсированного времени футболисты „Порту“ были близки перевести игру в дополнительное время, но попали в штангу и перекладину.

„Интер“ сумел удержать преимущество, добытое в домашней игре, и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

„Манчестер Сити“ - „Лейпциг“ 7:0 (8:1 по сумме двух встреч)

Голы: 1:0 – 22, пенальти Холанд, 2:0 – 24 Холанд, 3:0 – 45 Холанд, 4:0 – 49 Гюндоган, 5:0 – 53 Холанд, 6:0 – 57 Холанд, 7:0 – 90 де Брюйне.

„Манчестер Сити“ одержал довольно лёгкую победу над „РБ Лейпцигом“ в 1/8 финала ЛЧ. Матч превратился в бенефис норвежского волшебника Эрлинга Холанда, который оформил пента-трик за 57 минут.

Холанд открыл счёт своих голов на 22-й минуте, пробив низом и реализовав спорный пенальти. Спустя две минуты норвежец оформил дубль (2:0). Кевин Де Брёйне пробил в перекладину, а норвежец добил почти в пустые ворота. В самой концовке первого тайма Холанд уже оформил хет-трик, не растерявшись во время суматохе в чужой штрафной и внес мяч в ворота.

В начале второго тайма отличился Илкай Гюндоган, пробив низом в дальний угол ворот. Спустя 4 минуты на сцену снова вышел Эрлинг Холанд, который пробил головой, но спас вратарь. Мануэль Аканджи сыграл на добивании, но вратарь гостей и с этим ударом справился. С третьей попытки Холанд все-таки смог распечатать ворота гостей и оформить покер.