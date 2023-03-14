Латвия рассмотрит свое участие в заявке Швеции на проведение Олимпиады-2030

Министерство образования и науки совместно с Латвийским олимпийским комитетом (LOK) продолжит рассмотрение возможности участия в организации зимней Олимпиады в 2030 году, rus.delfi.lv.

В Министерстве образования и науки Латвии (IZM) прошла встреча официальных представителей обеих стран. На ней обсуждалось возможное использование спортивных объектов в Латвии, включая санно-бобслейную трассу в Сигулде и площадки в Риге.

Во время встречи со шведскими коллегами Латвия подняла вопрос использования своей инфраструктуры, обеспечивающей не только соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в Сигулде, но и другие виды спорта. В частности, возможность задействовать спортивные объекты в Риге для соревнований на льду в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание, керлинг).

Для дальнейшего изучения возможности проведения части соревнований ОИ-2030 в рамках шведской заявки будет создана рабочая группа. С латвийской стороны в нее войдут представители министерств, LOK и ряда самоуправлений.

Ранее Швеция претендовала на проведение зимней Олимпиады-2026, включив в свою заявку помимо Стокгольма и Ори также латвийский город Сигулда (здесь планировалось провести соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону).

В июне 2019 года местом проведения зимних ОИ-2026 были выбраны итальянские города Милан и Кортина д'Ампеццо. Во время голосования МОК итальянская заявка получила 47 голосов, а шведская - 34 голоса.

„Несмотря на то, что 5 лет назад положительный итоговый результат не был достигнут, процесс подготовки той заявки дал нам опыт“, - заявила министр образования и науки Анда Чакша.

На зимнюю Олимпиаду-2030 помимо Швеции претендуют американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро, канадский Ванкувер и другие города.

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