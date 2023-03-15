Расходы на электроэнергию снижаются. Потребителей завлекают выгодными ценами и дополнительными услугами

В последние месяцы цена биржевая цена на электроэнергию была ниже универсальной услуги. Тысячи потребителей, осознав, что переплачивают, ежедневно ищут на рынке электроэнергии новые пакеты. По состоянию на конец минувшей недели почти двадцать процентов клиентов отказались от универсальной услуги и перешли на другие пакеты. В ближайшее время сменят пакет, а в случае необходимости и продавца электроэнергии несколько сотен тысяч людей. Продавцы, осознав, что идет очередной раздел рынка электроэнергии, вступили в борьбу за клиентов. На рынок выводятся неожиданные дополнительные услуги, и договоры, предусматривающие выгодные цены, можно заключить, избежав неустойку.