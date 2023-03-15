Экономика
15.03.2023, 09:00

Расходы на электроэнергию снижаются. Потребителей завлекают выгодными ценами и дополнительными услугами

 
Идет раздел рынка электроэнергии, сотни тысяч людей отказываются от универсальной услуги.
Идет раздел рынка электроэнергии, сотни тысяч людей отказываются от универсальной услуги.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Продавцы электроэнергии ведут борьбу за тех, кто отказывается от универсальной услуги, предлагая не только выгодную цену. За счет поставщика услуг можно заказать электрика, сантехника и других специалистов. За отступление от договора больше не взимается неустойка, пишет издание Ärileht.

В последние месяцы цена биржевая цена на электроэнергию была ниже универсальной услуги. Тысячи потребителей, осознав, что переплачивают, ежедневно ищут на рынке электроэнергии новые пакеты. По состоянию на конец минувшей недели почти двадцать процентов клиентов отказались от универсальной услуги и перешли на другие пакеты. В ближайшее время сменят пакет, а в случае необходимости и продавца электроэнергии несколько сотен тысяч людей. Продавцы, осознав, что идет очередной раздел рынка электроэнергии, вступили в борьбу за клиентов. На рынок выводятся неожиданные дополнительные услуги, и договоры, предусматривающие выгодные цены, можно заключить, избежав неустойку.

Тот факт, что цена универсальной услуги превышает биржевую цену электроэнергии, стал очевиден еще в конце прошлого года. В начале года министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван предложил гибридное решение, в соответствии с которым цена электроэнергии включала бы цену и универсальной услуги и биржевую цену. Идею зарубили, считая, что государству не нужно создавать новые пакеты электроэнергии, хотя мысль была здравой. Из представителей частного сектора первой ее ухватила компания Alexela.

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