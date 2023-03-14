Умер изменивший легкую атлетику прыгун в высоту

„С тяжелым сердцем я должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье после кратковременного рецидива лимфомы“, — написал Шултье.



Фосбери является изобретателем современной техники прыжков в высоту, которую он продемонстрировал в 1964 году на победном студенческом чемпионате США. Стиль прыжка получил ироничное название „фосбери-флоп“ благодаря репортажу в газете Medford Mail-Tribune, где автор сравнил прыгуна с рыбой в лодке, пишет РБК.

В тот момент в этом виде доминировали перекидной стиль и так называемые „ножницы“. И несмотря на победу в чемпионате у „фосбери-флоп“ появилось много противников. Широкую известность стиль получил в 1968 году, когда Фосбери победил на Играх в Мехико с олимпийским рекордом (2,24). Несмотря на скепсис тренеров ведущих сборных, стиль быстро начал обретать популярность.

Спустя четыре года на Олимпиаде в Мюнхене 28 из 40 участников использовали технику Фосбери, хотя золото выиграл советский прыгун Юрий Тармак с перекидным стилем. Советские прыгуны, которые соперничали за доминирование с американцами, долго не принимали новый стиль из-за отсутствия нужных для „фосбери-флоп“ поролоновых батутов. А при падении на песок после исполнения прыжка с такой техникой был велик риск серьезных травм.

К 1980 году „фосбери-флоп“ использовали 13 из 16 олимпийских финалистов. С 1972 по 2021 год только два олимпийских медалиста не использовали „фосбери-флоп“.

Фосбери вскоре после победы в 1968 году ушел из спорта. С 2014 занимался политикой.

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