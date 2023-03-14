ВАЖНОЕ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ | Эстонское государство компенсирует автобусным фирмам бесплатную перевозку детей и инвалидов

„В течение многих лет государство по сути обеспечивало определенные социальные группы бесплатными услугами за счет частных компаний, лишая их доходов от собственности из-за закона, противоречащего законодательству Евросоюза. Европейский суд подчеркнул, что обязанность государств компенсировать перевозчикам бесплатные проезды действует уже с 1971 года. Хотя в начале марта Департамент транспорта публично и заявил, что компенсирует всем перевозчикам понесенные начиная с 08.09.2019, т.е. в течение трех лет до решения Европейского суда, расходы, компенсации за более ранний период перевозчики лишены в связи с истечением сроков. При этом следует выразить признательность Министерству экономики и коммуникаций (МКМ) за то, что оно приняло во внимание данные после решения Европейского суда указания и во взаимодействии с перевозчиками приступило к поиску целостного систематического решения на будущее и не намерено уклоняться от обязательства по возмещению ущерба“, — прокомментировала советник Sorainen, присяжный адвокат Кадри Хяргинен, представляющая интересы Lux Express и других эстонских автобусных операторов.