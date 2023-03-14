В Хаапсалу семейная ссора вышла из-под контроля

12 марта в 02.25 полиция получила сообщение о том, что в Хаапсалу 17-летняя девочка напала на свою 43-летнюю мать, нанеся ей травму. 43-летней женщине поспешил на помощь ее сожитель, 42-летний мужчина.

На это в конфликт вмешались знакомые девушки, 23-летний и 21-летний парень. Они ударили 42-летнего мужчину, также нанеся ему травмы.

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