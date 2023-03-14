В Силламяэ из грузовика украли 350 литров топлива

Полиция сообщила, что начала уголовное производство по факту того, что в ночь на 11 марта в городе Силламяэ в Ида-Вирумаа из грузового автомобиля украли 350 литров топлива.

Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе расследования.

Это не первый случай за последнее время. В прошлом месяце полиция задержала двух злоумышленников, которые совершали многократные кражи топлива, в том числе на территории Ида-Вирумаа. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.