ЧП и криминал
14.03.2023, 09:52

В Силламяэ из грузовика украли 350 литров топлива

 (3)
Фото носит иллюстративный х
Фото носит иллюстративный х
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В минувшую субботу в Силламяэ неизвестные слили из грузового автомобиля несколько сотен литров топлива.

Полиция сообщила, что начала уголовное производство по факту того, что в ночь на 11 марта в городе Силламяэ в Ида-Вирумаа из грузового автомобиля украли 350 литров топлива.

Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе расследования.

Это не первый случай за последнее время. В прошлом месяце полиция задержала двух злоумышленников, которые совершали многократные кражи топлива, в том числе на территории Ида-Вирумаа. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии