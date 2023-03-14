Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

В первые выходные марта Неле Лийс находилась дома в Пылва и к 5 марта должна была вернуться в специальное образовательное учреждение на Хийумаа. Девушка ушла из дома, но до школы так и не доехала. С тех пор неизвестно, где и с кем она находится. Девушка связывалась с родителями через социальные сети, но последний раз это было на выходных.



По словам близких, девочка может находиться в районе Пылва, Тарту и Рапла. При это другие регионы исключать тоже нельзя.



Девушка была одета в длинную черную куртку и темные брюки. У нее светло-каштановые волосы.



Всех, у кого есть информация о местонахождении Неле Лийс, полиция прочит сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.