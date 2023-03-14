14.03.2023, 17:22
Полиция нашла объявленную в розыск 16-летнюю девушку(2)
ФОТО: Delfi
Полиция во вторник утром просила помощи в установлении местонахождения Неле Лийс, с которой родители не могли связаться с конца прошлой недели.
В первые выходные марта Неле Лийс находилась дома в Пылва и к 5 марта должна была вернуться в специальное образовательное учреждение на Хийумаа. Девушка ушла из дома, но до школы так и не доехала.
В начале шестого вечера полиция сообщила, что сегодня проверила несколько адресов и нашла Лийс в одной квартире в Пылва. С ней всё в порядке, девушку доставили в учебный центр.
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