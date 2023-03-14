Полиция нашла объявленную в розыск 16-летнюю девушку

В первые выходные марта Неле Лийс находилась дома в Пылва и к 5 марта должна была вернуться в специальное образовательное учреждение на Хийумаа. Девушка ушла из дома, но до школы так и не доехала.

В начале шестого вечера полиция сообщила, что сегодня проверила несколько адресов и нашла Лийс в одной квартире в Пылва. С ней всё в порядке, девушку доставили в учебный центр.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.