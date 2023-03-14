Новая ампутация у Костомарова была запланирована еще месяц назад
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в ближайшее время перенесет новую ампутацию, она была запланирована еще месяц назад. Об этом „РБК Спорт“ рассказал знакомый семьи фигуриста.
„Эта операция была запланирована еще месяц назад. Пришло ее время. Но она не вследствие ухудшения состояния проводится. Состояние улучшается!“ — сказал собеседник „РБК Спорт“.
Ранее 13 марта „Известия“ сообщили, что Костомарова готовят к новой операции, но его ослабленный организм пока к ней не готов.
Костомаров с 10 января находится в „Коммунарке“, куда был госпитализирован из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.
Различные СМИ сообщали, что за это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта. Официальной информации от семьи фигуриста по этому поводу не было.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года, два чемпионата мира и три чемпионата Европы.