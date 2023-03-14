Новая ампутация у Костомарова была запланирована еще месяц назад

„Эта операция была запланирована еще месяц назад. Пришло ее время. Но она не вследствие ухудшения состояния проводится. Состояние улучшается!“ — сказал собеседник „РБК Спорт“.



Ранее 13 марта „Известия“ сообщили, что Костомарова готовят к новой операции, но его ослабленный организм пока к ней не готов.



Костомаров с 10 января находится в „Коммунарке“, куда был госпитализирован из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.



Различные СМИ сообщали, что за это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта. Официальной информации от семьи фигуриста по этому поводу не было.



Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года, два чемпионата мира и три чемпионата Европы.



