Спешите: среди промышленных предприятий, которые задумываются о внедрении в производство ИИ, в марте будет распределено четверть миллиона евро
Научно-деловой городок Технополь приглашает промышленные предприятия в программу развития искусственного интеллекта (ИИ), по результату которой можно будет получить грант на разработки. Ожидаются и предприятия из Ида-Вирумаа, поскольку не секрет, что именно на северо-востоке Эстонии сосредоточено огромное количество производств. Очередной семинар по ИИ состоится уже 23-24 марта.
Программа развития в первую очередь ориентирована на промышленные компании, а также компании, занимающиеся развитием зеленых, медицинских и энергетических сфер. Если процессы вашего предприятия (например, в производстве, управлении клиентами, разработке продуктов или где-либо еще) можно сделать более эффективными и устойчивыми с помощью решения искусственного интеллекта, то это ваш шанс продвинуться со своей идеей дальше.
Программу финансирует государство через Министерство экономики и коммуникаций, и общий размер финансирования составляет 2 миллиона евро. Сама программа стартовала в прошлом году, когда было профинансировано 11 пилотных проектов, очень разных по своему характеру, но представляющих большую ценность и имеющих влияние на экономику. 18 новых продуктов или услуг на базе искусственного интеллекта выйдут на рынок вместе с профинансированными пилотными проектами и компаниями, прошедшими программу.
По словам генерального директора Технополя Индрека Орава, практика прошлого года показала, что в Эстонии уже сформировалось очень сильное сообщество специалистов по внедрению искусственного интеллекта, наставников и инструкторов, которые знают, как предложить реальную помощь.
„С помощью программы развития мы объединяем экспертов с компаниями, которые хотят использовать искусственный интеллект, чтобы сделать свои процессы более эффективными и тем самым повысить производительность. Компании, конечные потребители и экономика Эстонии в целом выигрывают от меняющих мир решений, созданных при поддержке искусственного интеллекта“, уверен гендиректор Технополя.
Использование передовых технологий, таких как облачные технологии или приложения искусственного интеллекта, необходимо предприятиям для обеспечения устойчивости и сохранения конкурентоспособности.
„Программа развития под руководством Технополя предлагает возможности участия как для промышленных компаний, так и для стартапов во всем их многообразии“, — пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван.
Одно из предприятий, которые уже приняли участие в программе - деревообрабатывающая фирма Tarmeko Spoon.
„После использования искусственного интеллекта на линии стало ясно, что показатели, рассчитанные на этапе проекта, были занижены, а реальный результат оказался лучше, чем мы могли надеяться. Это придало нам уверенности в разработке приложений искусственного интеллекта и для последующих работ. Контакты и поддержка менторов, полученные в ходе программы, очень помогли проекту двигаться в правильном направлении“, — сказал Краав.
В рамках программы развития также задействован акселератор искусственного интеллекта, куда приглашаются компании, чьи идеи масштабируемы, чьи решения используют искусственный интеллект и нацелены как на промышленные, так и на data-интенсивные компании. Стартап Envelope успешно участвовал в акселераторе в прошлом году, и для них это был весьма успешный опыт. „Акселератор свел нас с ментором, который помог достичь потенциальных клиентов и отполировать представление продукта. Семинары акселератора по интеллектуальной собственности, маркетингу и фандрайзингу оказались очень полезными. В целом, у нас был хороший опыт работы с акселератором, и я бы порекомендовал компаниям на ранних стадиях подавать заявки на участие в акселераторе“, — сказал основатель и генеральный директор Envelope Халдун Бухари.
Будьте смелее, спешите зарегистрироваться!
В рамках программы развития организуются инфодни и семинары по искусственному интеллекту, валидируются проекты искусственного интеллекта и выбираются лучшие проекты, которые получат поддержку в размере 15 000 - 75 000 евро для реализации своей идеи. Программа акселератора гарантирует участникам грант на развитие в размере 10 000 евро.
Дополнительная информация и регистрация на семинар: ai.tehnopol.ee.
Оставьте свои данные через регистрационную форму или напишите на anu.puusaag@tehnopol.ee, если у вас есть дополнительные вопросы.
На семинаре Технополь соберет компании, у которых есть проблемы и потребности в искусственном интеллекте, с одной стороны, и поставщиков решений — с другой. Семинар имеет практическое значение, в ходе него будет проведет марафон по созданию совместного пилотного проекта, включая создание технического решения, коммерческую проверку нового решения и подготовку комплексного плана проекта. Второй день семинара посвящен презентациям и оценке пилотных проектов. Во время семинара участников поддерживают отраслевые наставники и менторы.
Семинар по искусственному интеллекту для участников бесплатный! Семинары проходят в гибридном формате — вы можете участвовать как на месте, так и через веб-трансляцию.