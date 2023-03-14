На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль сбил 10-летнего мальчика

Вчера в 07.36 в Тартумаа в волости Камбья произошло дорожно-транспортное происшествие на 188-м километре шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа. 60-летняя женщина, управлявшая Toyota Corolla, во избежание наезда на затормозивший впереди автомобиль повернула налево и, выехав на островок безопасности, наехала за 10-летнего мальчика, ожидавшего возможности перейти дорогу. Вместе с матерью мальчик направлялся в Клиникум Тартуского университета.

В 15.25 была зарегистрирована авария в Харьюмаа в Маарду на перекрестке Муууга садама теэ и Пыхьяранна теэ. 61-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Škoda Scala, наехал на грузовик MAN с прицепом, за рулем которого находился 58-летний мужчина. Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.



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