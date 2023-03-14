14.03.2023, 07:05
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Перед канцелярией президента люди целый день читают тексты на эстонском языке(14)
Сегодня в честь Дня родного языка перед канцелярией президента проходит традиционная акция чтения текстов на эстонского языке.
В ней принимают участие около 70 человек, среди которых известные общественные деятели, писатели, актеры, музыканты, спортсмены, ученые, учителя и другие.
Чтения по традиции длятся от заката от рассвета, то есть с 6.41 до 18:21.
Смотрите прямую трансляцию!
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