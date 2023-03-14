ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Перед канцелярией президента люди целый день читают тексты на эстонском языке

В ней принимают участие около 70 человек, среди которых известные общественные деятели, писатели, актеры, музыканты, спортсмены, ученые, учителя и другие.

Чтения по традиции длятся от заката от рассвета, то есть с 6.41 до 18:21.

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