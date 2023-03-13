ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (383-й день) | В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста. СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому и встретится с Путиным
Подводим итоги 383-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Несмотря на значительные потери, Россия продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. По его данным, за прошедшие сутки украинские военные отбили на указанных направлениях 102 атаки противника.
Российские силы за этот период нанесли три ракетных удара по территории Украины, „в том числе по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области“. Кроме этого, Россия нанесла 8 авиационных ударов и совершила 49 обстрелов целей в Украине из реактивных систем залпового огня, следует из сводки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгороде и Белгородском районе. „Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях“, - написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник утром.
Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле деревни Раковка в приграничном Климовском районе. По словам Александра Богомаза, пострадавших нет, поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение.
В 2022 году Украина вышла на третье место в мире по объему импорта вооружений - после Катара и Индии. В сумме за пять лет с 2018 года Украина заняла по этому показателю 14-е место с долей мирового импорта в два процента. Крупнейшими поставщиками Киева стали США (34%), Польша (17%) и Германия (11%), говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Президент РФ Владимир Путин и Минобороны России могут сделать козла отпущения из создателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина из-за неудачного наступления на Бахмут, полагают в Институте изучения войны (ISW). В очередном аналитическом обзоре ISW высказывается предположение, что может Путин использовать большие потери вагнеровцев, отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях для того, чтобы отвлечь внимание от подобных, а возможно и еще более серьезных проблем в вооруженных силах РФ.
Военные эксперты отмечают, что поскольку освещение боевых действий под Бахмутом сосредоточено в основном на тяжелых потерях „Группы Вагнера“, это позволяет Минобороны скрывать или преуменьшать потери, которые несут российские регулярные вооруженные силы.
По оценке британской военной разведки, российская частная военная компания (ЧВК) „Вагнер“, воюющая в Украине, может столкнуться с трудностями из-за запрета на вербовку заключенных. В разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в Twitter говорится, что в последние недели владелец ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к рекрутингу в российских тюрьмах из-за постоянных споров с руководством Минобороны России. После этого, как отмечается, Пригожин начал вербовать наемников в „Группу Вагнера“ в спортивных центрах и образовательных учреждениях.
Ситуация в районе Бахмута Донецкой области Украины остается сложной, но украинские войска отражают все попытки России захватить этот город, заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. „Все попытки врага захватить город отражаются артиллерией, танками и другой огневой мощью“, - сказал он. По словам Сырского, бойцы ЧВК „Вагнер“ атакуют с нескольких направлений, пытаясь проломить оборону украинских войск и продвинуться в центральные районы Бахмута.
Российское вторжение в Украину имело сокрушительные последствия для детей в украинских приютах, тысячи украинских детей были вывезены на оккупированные Россией территории или в саму Россию, сообщается в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). „Эта жестокая война ясно продемонстрировала необходимость устранения угроз, с которыми сталкиваются дети в государственных приютах. Возвращение тысяч детей, которые были незаконно вывезены в Россию или на оккупированные территории, должно стать приоритетом для мирового сообщества“, - подчеркивается в докладе.
По данным HRW, до войны в детских домах Украины содержались более 105 тысяч детей - самое большое число во всей Европе после России. В Россию или на оккупированные территории было вывезено как минимум несколько тысяч украинских детей, при этом около ста приютов, где содержатся более 32 тысяч детей, в настоящее время находятся на украинских территориях, захваченных Россией.
Военнослужащий ВСУ Александр Мациевский, расстрелянный оккупантами в плену после слов „Слава Украины“, имел также гражданство Молдовы, сообщило министерство иностранных дел страны. В заявлении МИД говорится, что Кишинев осуждает убийство, которое можно квалифицировать как „военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права“. Накануне президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Мациевскому звание Героя Украины.
Российские войска утром обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области, сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким. По его данным, в результате обстрела погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 годов рождения. Семилетнего ребенка увезли на скорой. Еще два человека получили ранения.
Российские войска утром обстреляли поселок Знобь-Новгородское Сумской области, сообщает областная военная администрация (ОВА). „Нанесен ракетный удар в районе местного профессионально-аграрного лицея. Один гражданский погиб, четыре человека ранены“, - говорится в Telegram-канале Сумской ОВА.
Российские военные нанесли два ракетных удара по школе в Авдеевке Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовав в Telegram-канале фото разрушенного здания. По его словам, в результате обстрела погибла местная жительница.
Обучение украинцев, прибывших в Германию для прохождения оперативной подготовки на боевых танках Leopard 2, приближается к завершению. После многонедельного курса подготовки солдаты 13 марта выполнили боевые стрельбы на военном полигоне Берген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония. Обучение позволило украинским военным вести стрельбы с современными системами вооружения, заявил бригадный генерал Бьорн Шульц, командир школы танковых войск в Мюнстере. Германия поставит Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2, еще три танка передаст Португалия.
В Испании также завершили подготовку первые украинские экипажи, которым предстоит на танках Leopard 2 A4 защищать свою страну от военной агрессии России.
В Госдуму России внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года, при этом предельный возраст призыва планируется увеличить с 27 до 30 лет. Документ предусматривает переходный период до 2026 года. Если законопроект будет принят, то в 2024 году на военную службу начнут призывать мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, а с 2026 года - от 21 года до 30 лет. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года объявил о реформе армии, которая, среди прочего, подразумевает увеличение призывного возраста.
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Это будут первые переговоры лидеров КНР и Украины с начала войны. По данным издания, встреча пройдет на следующей неделе в онлайн-формате. Перед переговорами с Зеленским Си Цзиньпин намерен приехать в Москву и встретиться с российскими президентом Владимиром Путиным. О планах китайского лидера на следующей неделе посетить Россию ранее также сообщило агентство Reuters. Кремль не стал комментировать эту информацию. „Как правило, объявления о зарубежных визитах осуществляются синхронно, по взаимной договоренности сторон, когда такая готовность будет, мы вам сообщим“, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украинская сторона пока не прокомментировала возможность проведения встречи между двумя лидерами.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге намерен возбудить два дела о военных преступлениях, связанных с российским вторжением в Украину, и будет запрашивать ордера на арест нескольких человек, сообщают газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в делах, рассматриваемых судом, Россия будет обвиняться в похищении украинских детей и преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. Кому именно предъявят обвинения, пока неясно. Некоторые эксперты и дипломаты в комментариях NYT допустили, что обвинения могут быть предъявлены лично президенту РФ Владимиру Путину, поскольку МУС не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями. Однако, как отмечает газета, вероятность судебного разбирательства невелика, поскольку суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.
Россия не возражает против продления Черноморской зерновой инициативы и после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве. По словам Вершинина, дальнейшая позиция Москвы определится в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта.